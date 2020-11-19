Відбулася прем’єра дебютного трейлера проекту Ходячий хаос з Томом Голландом і Дейзі Рідлі в головних ролях.

Фільм заснований на однойменному романі Патріка Несса. Він розповідає про колонізовану землянами планету, населену лише чоловіками.

Ті, що вижили, навчилися чути думки один одного, тому зберегти таємницю неможливо. Тодд Г’юітт (Том Голланд) розуміє, що на планеті є місце з абсолютною тишею.

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Режисером картини виступив Даг Лайман, а зйомки почалися ще в 2017 році.

Вихід постійно відкладався з різних причин. Але цього разу Lionsgate обіцяє випустити фільм в наступному році.

Хрещений батько 3

Френсіс Форд Коппола випустив нову версію фільму Хрещений батько 3.

Американський режисер у фільмі змінив початок та кінцівку. Окрім того, були перемонтовані певні сцени і відреставрований звук разом з відео.

Оновлена ​​версія кінострічки отримає назву Хрещений батько Маріо Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.