Південнокорейський гурт BTS 20 листопада випустив новий альбом BE та кліп на пісню Life Goes On. За три години відео на YouTube зібрало більше ніж 19 млн переглядів та понад 2 млн вподобань.

Про це повідомив музичний лейбл гурта Big Hit Entertainment у соціальних мережах. Вони додали, що гурт BTS виконає новий сингл Life Goes On під час церемонії вручення нагород American Music Awards 2020 року.

Представники лейблу зазначили, що не знають, чи буде гурт під час виступу виконувати пісню наживо. Церемонія відбудеться 22 листопада.

Читайте: Гурт Hurts представив новий альбом Faith

Також 31 грудня гурт організовує у Південній Кореї свій перший концерт після скасування їх світового туру у квітні через пандемію.

BTS – Life Goes On: дивитися кліп онлайн

BTS – BE: слухати альбом онлайн



Гурт BTS – це бойзбенд, який складається з семи учасників. Вони дебютували у 2013 році та за сім років стали світовим поп-гуртом.

Світовий рекорд гурту BTS

Влітку цього року пулярний бойзбенд BTS встановив світовий рекорд на YouTubе. Кліп на пісню Dynamite всього за добу зібрав понад 100 млн переглядів. Це перша англомовна композиція південнокорейського гурту за сім років їхньої творчості.

Джерело: Big Hit Entertainment