Холостячка 5 випуск: як пройшов випуск і хто залишив проект

У п’ятому випуску реаліті Холостячка на СТБ Ксенія Мішина побачила чоловіків з нового боку, адже прожила разом ними на острові цілий тиждень. Учасники встигли насолодитися йогою на воді, помедитувати, а ще політати на повітряній кулі.

Цього тижня усі шість учасників залишилися на проекті.

Йога на воді і медитація

Женя у новому випуску вирішив завойовувати серце холостячки йогою на воді. Але після кількох невдалих спроб спіймати рівновагу, пара вирішила забути про йогу і просто насолоджуватися моментом.

Під час особистого спілкування Женя зізнався, що цікавиться езотерикою і хвильовою активністю мозку. Кожен його ранок починається з медитації і подяки Всесвіту.

Водночас Ксенія зазначила, що поки дивиться на чоловіка з холодним розумом. Їй поки потрібно розібратися, що вона насправді відчуває.

Політ на кулі

Олексій по-своєму вирішив дивувати холостячку. Він організував для Ксенії Мішиної незабутній політ на повітряній кулі. Вона ж зізналася, що це було її найкраще побачення.

– Це було найбільше і найнеймовірніше бажання. Моя мрія! Мені навіть важко передати спектр почуттів. Я зраділа, як дитина. Є тільки Льоша і ця повітряна куля, – поділилась Мішина.

Під час польоту пара обговорила, якою бачить ідеальні стосунки, а ще вади один одного. Зокрема, з’ясувалося, що Олексій не вміє програвати.

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Перший поцілунок на проекті

Нарешті глядачі дочекалися першого поцілунку на реаліті, який дістався Саші Еллерту. Це сталося, коли пара вирушила на побачення в українську пустелю Олешківські піски.

Особливої романтики поцілунку додав теплий вечір і вечірнє зоряне небо.

Водночас, коли пара заговорила про симпатію, холостячка зізналася, що не бачить від Олександра взаємності. Але він запевнив, що відтепер це питання ніколи більше не має виникати у неї. Адже чоловік давно має неймовірно сильні почуття до Ксенії.

У четвертому випуску Холостячки Ксенія Мішина ближче познайомила чоловіків зі своїм повсякденним життям і роботою.

А ще з’ясувалося, що вони не дивилися легендарну драму Кріпосна, де Ксенія Мішина зіграла одну з головних ролей.

Фото: СТБ