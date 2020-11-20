Українські фільми 2021 року

На 2021 рік чимало українських режисерів підготували до показу свої роботи. Анонси українських фільмів стають не рідкісним явищем, а доброю традицією. Щонайменше чотири українські стрічки з’являться у кінотеатрах після Нового року. Факти ICTV розповідають, які українські прем’єри відбудуться на початку 2021 року.

Нереальний КОПець

Дата прем’єри: 1 січня 2021 року. Жанр: комедія.

У новому році глядачів чекає прем’єра першої української поліцейської комедії. Режисером картини виступив Олександр Бєляк. У головних ролях знімалися Станіслав Боклан, Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук, Ганна Саливанчук, Поліна Логунова, Влад Яма та інші.

У центрі сюжету – син глави поліції Василь Бурундяк. Хлопець живе в Америці за батьківські гроші, але в один момент його життя кардинально змінюється. За особистим зверненням президента України, всі діти чиновників мають навчатися та працювати в Україні.

Начальник поліції Петро Бурундяк змушений повернути сина з Америки і влаштувати його патрульним в управління поліції в Одесі. Напарником Василя стає суворий лейтенант Богдан Громов, який має підготувати хлопця до Поліцейського чемпіонату України.

То чи вдасться Василю перетворитися з кволого мажора на зразок українського поліцейського?

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Поцілунок на мільйон

Дата прем’єри: 14 лютого 2021 року. Жанр: комедія.

Роуд-муві Поцілунок на мільйон — дебютний повнометражний фільм українського режисера Дмитра Авдєєва. Головні ролі в картині зіграють Єлизавета Василенко, Владислав Демиденко, Владислав Гончаров та Олександр Вебстер.

За сюжетом, випускник університету разом із двома друзями вирушає навздогін популярній красуні-блогерці. Головною метою стає переконати маму, що блогерка — його дівчина.

Аби поцілувати дівчину і виграти парі на мільйон, хлопці втрапляють у неймовірні та несподівані пригоди, перевіряють свою мужність, витривалість та й саму дружбу.

Прем’єра кінострічки планується у день закоханих – 14 лютого 2021 року.

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Бурштинові копи

Дата прем’єри: 25 лютого 2021 року. Жанр: комедія.

Головні ролі у фільмі зіграють: Євген Янович, Олег Маслюк, Аліна Паш, Дар’я Петрожицька, Олександр Рудинський, Андрій Бурим та Аліса Тункевич.

У центрі сюжету опиниться життя патрульного Максима. Він ще із дитинства мріяв стежити за правопорядком, аби робити світ безпечним і справедливим.

Усе йшло за його планом, поки журналісти не заскочили Максима з напарницею в нестатутній ситуації у робочий час. Після цього Максима переводять з Києва до селища глибоко в житомирських лісах.

Там він і його новий напарник Богдан переходять дорогу бурштиновій мафії. Чи зможе Максим знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного Бурштинового Барона?

Продюсер стрічки Іван Букрєєв зазначає, що фільм має на меті важливу місію.

— У нашій комедії крім пригод і гумору закладено важливу соціальну складову. Дуже хочеться, щоб нашу поліцію поважали і розуміли, наскільки непростою є служба. Ми спробуємо зробити свій внесок у хороший і правильний імідж поліції, – говорить він.

Фільм став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну підтримку розміром 11,6 млн грн (75% загальної вартості виробництва фільму).

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Епіметей

Дата прем’єри: 28 лютого 2021 року. Жанр: драма, фантастика.

Дебютний короткометражний фільм Владислава Берковського став одним із переможців Тринадцятого конкурсного відбору кінопроектів та отримав державну фінансову підтримку.

Цей фільм – філософське розмірковування, засноване на міфі про скриню Пандори. Осучаснена історія міфологічного героя, який повинен зробити вибір на користь всього людства.

Та невідомо, чи збігаються його інтереси з бажанням усього світу жити далі попри все, та чи вважає він людей гідними такого дару як надія.

Не Титаніком єдиним: 5 найкращих фільмів із Леонардо Ді Капріо

Раніше Факти ICTV публікували добірку найкращих фільмів з Леонардо Ді Капріо. Серед них є кінострічка, за яку актор вперше отримав довгоочікуваний Оскар. Також він розповів, чому не любить один з фільмів, у якому зіграв головну роль.