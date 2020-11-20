Зараз світ переживає золоту еру цифрових серіалів. У цьому сезоні на глядачів чекають зіркові прем’єри. Які серіали Netflix подивитися восени 2020 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Я подумую з усім цим покінчити

Нова робота одного з найоригінальніших сценаристів сучасності, автора Вічного сяйва чистого розуму Чарлі Кауфмана. Новий трилер розповість про жінку, яка сумнівається в новому хлопці, але наважується поїхати в гості до його батьків. Це запускає сюрреалістичний ланцюжок подій. У фіналі на глядачів чекає хаос, характерний для робіт Клауфмана.

Прем’єра: 4 вересня

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Емілі в Парижі

Комедійно-драматичний серіал від творця Сексу і місто Даррена Старра. Амбіційна дівчина Емілі приїжджає до Парижу, щоби працювати в маркетинговій компанії. Дівчина будує кар’єру, розважається на вечірках і ходить на побачення. Над костюмами працювала відома Патриція Філд, яка створювала легендарні образи Керрі Бредшоу.

Прем’єра: 2 жовтня

Сестра Ретчед

Приквел до культового фільму Мілоша Формана Пролітаючи над гніздом зозулі. Головна героїня – жорстока, деспотична Сестра Ретчед. Новий серіал від Netflix покаже, як медсестра зі звичайної жінки перетворилася на справжнього монстра, який знущається над пацієнтами психіатричної лікарні.

Прем’єра: 18 вересня

Диявол завжди тут

Психологічний готичний трилер за мотивами однойменного роману Дональда Рея Поллока. Серіал зібрав по-справжньому зоряний склад: Роберт Паттінсон, Том Ґолланд, Міа Васиковська, Райлі Кіо виконують ролі травмованих Другою світовою війною героїв, які живуть в американській провінції.

Прем’єра: 16 вересня

Енола Холмс

Серіал про племінницю легендарного Шерлока Холмса – Енолу. Головна роль дісталася кумиру тінейджерів, виконавиці головної ролі в серіалі Дуже дивні справи, актрисі Міллі Боббі Браун.

Енолу змусило стати детективом дивне зникнення її матері. Усі впевнені, що жінка скоїла суїцид. Енола вирішує розслідувати дивну справу і для цього втікає зі школи.

Прем’єра: 23 вересня

Вдалині

Науково-фантастичний серіал із Гіларі Суенк у головній ролі. Головна героїня – жінка-астронавт Емма Грін. Вона приймає непросте рішення – залишити чоловіка й дітей, щоб очолити трирічну експедицію на Марс. Жінці доводиться балансувати між особистою кризою й напруженими стосунками з командою астронавтів.

Прем’єра: 4 вересня

Молодий Валландер

Шведський серіал, який розповідає про першу справу поліцейського Курта Валландера. Колись він був нікому не відомим молодим хлопцем, і став видатним інспектором, якого боїться весь злочинний світ Швеції. Серіал знятий за мотивами серії романів Геннінга Манкелля.

Прем’єра: 3 вересня

Щоби стрімінгові сервіси й телеканали могли тішити глядачів якісними роботами, важливо протидіяти піратству. Про те, на яких сервісах можна дивитися фільми й серіали онлайн легально – у матеріалі Фактів ICTV.