27 томів щоденників Алана Рікмана видадуть однією книгою

Щоденники Алана Рікмана з 27 рукописними томами дотепних і відвертих думок про його кар’єру і життя планують зібрати в одну книгу.

Рікман почав писати щоденники від руки на початку 1990-х років з наміром, що вони коли-небудь будуть опубліковані. Тоді його акторська кар’єра по-справжньому почалася.

Він вів щоденники протягом 25 років, знімаючись в Пошуках галактики, франшизі про Гаррі Поттера та інших проектах. Він писав аж до своєї смерті у 2016 році.

Він також був широко відомим завдяки своїм кінематографічним поворотам: сардонічний лиходій Ганс Грубер в Міцному горішку 1988 року і шериф Ноттінгема в фільмі Робін Гуд: Принц злодіїв 1991 року.

Щоденники Алана Рікмана буде редагувати Алан Тейлор — редактор Scottish Review of Books.

— Я рада, що Canongate будуть публікувати щоденники Алана, і не могла навіть мріяти про призначення кращого редактора, ніж Алан Тейлор. Щоденники показують не тільки це. Алан Рікман актор, але справжній Алан — його почуття гумору, його гостра спостережливість, його майстерність і його відданість мистецтву, — сказала вдова Рікмана Риму Хортон.

У щоденниках Рікман ділиться думками про акторську гру — свою власну та тими, які спостерігав на знімальному майданчику. Алан — завзятий любитель театру. Він відвідував кілька вистав на тиждень, тому також написав огляди п’єс.

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Щоденники також розкажуть про його оточення, інтерес до політики (Рікман описав себе як народжений член Лейбористської партії з візитною карткою) і закулісны історіъ про Гаррі Поттера, де він пропрацював десять років.

— Але найбільше в щоденниках розкривається справжній Алан Рікман: смішний, пристрасний, іноді провокаційний. Вони дають свіжий погляд на його мистецтво. Він писав свої щоденники, як якби балакав з близьким другом. Вони забезпечують ідеальні поєднання: короткі, змістовні абзаци, великі картини та загадкове розуміння самого себе, своїх однолітків і світу навколо нього. Вони інтимні, проникливі та дуже кумедні, — кажуть в Canongate.

Директор Canongate Саймон Торогуд, який купив права на аукціоні у літературної агенції DHH, сказав, що прихильників Рікмана чекає рідкісне задоволення. Щоденники Алана Рікмана вийдуть восени 2022 року по всьому світу.

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Фото: Деніел Редкліфф

Джерело: The Guardian