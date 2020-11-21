Леді Гага з Бредом Піттом зіграють в бойовику Швидкісний потяг про найманих вбивць. Режисером став Девід Літч.

Сценарій написав Зак Олькевіч за мотивами бестселера японського письменника Котаро Ісака. Сюжет розповідає про вбивць з суперечливими мотивами на борту потяга в Токіо.

Невідомо, яку роль отримала Леді Гага, оскільки вона тримається в секреті.

У фільмі знімаються Джої Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон, Ендрю Кодзі, Масі Ока, Майкл Шеннон, а також актори з Джокера Зазі Бітц та Браян Тайрі Генрі.

Раніше співачка знімалася у фільмі Народження зірки. Він приніс їй премію Оскар за найкращу оригінальну пісню, а також номінацію за найкращу жіночу роль.

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Серед минулих робіт Леді Гаги Місто гріхів: жінка, заради якої варто вбивати та Мачете вбиває. Співачка, яка отримала Греммі, також зіграла себе у фільмі Найбільш розшукувані ляльки 2014 року.

5 найкращих фільмів із Леонардо Ді Капріо

Раніше Факти ICTV публікували добірку найкращих фільмів з Леонардо Ді Капріо. Серед них є кінострічка, за яку актор отримав довгоочікуваний Оскар. Також він розповів, чому не любить один з фільмів, у якому зіграв головну роль.

Джерело: Collider