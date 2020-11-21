Дедпул 3 – стартувала розробка фільму

Компанія Disney запустила у роботу фільм Дедпул 3. У третій частині Дедпул вперше з’явиться в кіновсесвіті Marvel, що натякає на подальшу участь героя у фільмах франшизи.
Сценаристів Елізабет Моліньє та Венді Моліньє запросили для роботи над Дедпулом 3, а Раян Рейнольдс повернеться в ролі найманця.
Вони відомі завдяки анімаційному ситкому Закусочна Боба, який отримав премію Еммі.
Сестри – шоураннери та виконавчі продюсери анімаційної комедії Велика Північ, прем’єра якої відбудеться в лютому 2021 року.
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Девід Літч, який знімав Дедпул 2, зайнятий іншими проектами до наступного року, тому місце режисера вакантне.
Рейнольдс продюсує Дедпул 3 разом з Саймоном Кінбергом та Лорен Шулер Доннер. Він також взяв активну участь у виборі сценаристів фільму.Читайте: Вийшов перший трейлер фантастичного фільму Ходячий хаос з Томом Голландом Перша стрічка за майже 30 років: трейлер фільму Том і Джеррі Де в Україні можна легально дивитися фільми і серіали онлайн: список і ціни
Актор Раян Рейнольдс підтвердив, що Дедпул 3 знаходиться в розробці.
– Ми працюємо над цим прямо зараз всією командою разом з Marvel, – сказав актор.
Леді Гага зіграє з Бредом Піттом у новому бойовику
Леді Гага з Бредом Піттом зіграють в бойовику Швидкісний потяг про найманих вбивць. Режисером став Девід Літч.
Сценарій написав Зак Олькевіч за мотивами бестселера японського письменника Котаро Ісака. Сюжет розповідає про вбивць з суперечливими мотивами на борту потяга в Токіо.
Джерело: Variety
Фото: Раян Рейнольд