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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Юлія Захарченко |

Стартувала розробка фільму Дедпул 3

Компанія Disney запустила у роботу фільм Дедпул 3. У третій частині Дедпул вперше з’явиться в кіновсесвіті Marvel, що натякає на подальшу участь героя у фільмах франшизи.

Сценаристів Елізабет Моліньє та Венді Моліньє запросили для роботи над Дедпулом 3, а Раян Рейнольдс повернеться в ролі найманця.

Вони відомі завдяки анімаційному ситкому Закусочна Боба, який отримав премію Еммі.

Сестри – шоураннери та виконавчі продюсери анімаційної комедії Велика Північ, прем’єра якої відбудеться в лютому 2021 року.

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Девід Літч, який знімав Дедпул 2, зайнятий іншими проектами до наступного року, тому місце режисера вакантне.

Дедпул 3 – стартувала розробка фільму

Рейнольдс продюсує Дедпул 3 разом з Саймоном Кінбергом та Лорен Шулер Доннер. Він також взяв активну участь у виборі сценаристів фільму.

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Актор Раян Рейнольдс підтвердив, що Дедпул 3 знаходиться в розробці.

– Ми працюємо над цим прямо зараз всією командою разом з Marvel, – сказав актор.

Леді Гага зіграє з Бредом Піттом у новому бойовику

Леді Гага з Бредом Піттом зіграють в бойовику Швидкісний потяг про найманих вбивць. Режисером став Девід Літч.

Сценарій написав Зак Олькевіч за мотивами бестселера японського письменника Котаро Ісака. Сюжет розповідає про вбивць з суперечливими мотивами на борту потяга в Токіо.

Джерело: Variety

Фото: Раян Рейнольд

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