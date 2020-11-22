Померла відома мексиканська актриса Малені Моралес, яка знімалася у серіалах Багаті теж плачуть і Дика троянда.

Інформацію підтвердила мексиканська Національна асоціація акторів.

Про причину смерті актриси поки нічого не відомо. Але місцеві видання повідомляють, що Малені Моралес тривалий час боролася з раком легень і перемогла хворобу близько року тому.

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Малені Моралес зіграла у понад 10 фільмах і серіалах. Але глядачам вона найбільше запам’яталася за серіалом Дика троянда та серіалом Багаті теж плачуть.

Також серед відомих робіт актриси серіали Каміла і Ставка на кохання.

Напередодні стало відомо про смерть Романа Віктюка – театрального режисера та народного артиста родом з України.

Він помер від коронавірусу у російській лікарні Бахрушиних.

Джерело: Andactores

Фото: Andactores