Померла відома мексиканська актриса Малені Моралес, яка знімалася у серіалах Багаті теж плачуть і Дика троянда.
Інформацію підтвердила мексиканська Національна асоціація акторів.
Про причину смерті актриси поки нічого не відомо. Але місцеві видання повідомляють, що Малені Моралес тривалий час боролася з раком легень і перемогла хворобу близько року тому.
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Малені Моралес зіграла у понад 10 фільмах і серіалах. Але глядачам вона найбільше запам’яталася за серіалом Дика троянда та серіалом Багаті теж плачуть.
Також серед відомих робіт актриси серіали Каміла і Ставка на кохання.
Напередодні стало відомо про смерть Романа Віктюка – театрального режисера та народного артиста родом з України.
Він помер від коронавірусу у російській лікарні Бахрушиних.
Джерело: Andactores
Фото: Andactores