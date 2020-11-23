Кроу та Кідман очолять Австралійську академію кіно та телебачення

Відомі актори Рассел Кроу та Ніколь Кідман очолять Австралійську академію кіно та телебачення.

Рассел Кроу, якого глядачі знають за ролями у фільмах Гладіатор, Ігри розуму, Круті чуваки, отримав посаду президента академії.

– Я хочу переорієнтувати наших політиків, незалежно від їх переконань, на допомогу нашій місцевій екранній індустрії. Я буду працювати над тим, аби спонукати уряд надати австралійським виробникам фіскальні інструменти, необхідні їм для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку, одночасно заохочуючи місцеві таланти, – заявив Кроу.

Посада віце-президента відійшла Ніколь Кідман – Години, Принцеса Монако, Велика маленька брехня, Скандал.

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– Я завжди дуже пишалася австралійською кіноіндустрією і тим, чого вона продовжує досягати у глобальному масштабі. Я з нетерпінням чекаю можливості зіграти свою роль у визначенні тональності та платформи для майбутнього успіху, – заявила Кідман.

До слова, Рассел Кроу та Ніколь Кідман є володарями премії Оскар. Кроу отримав статуетку за фільм Гладіатор, а Кідман за стрічку Години.

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