Кроу та Кідман очолять Австралійську академію кіно та телебачення

Відомі актори Рассел Кроу та Ніколь Кідман очолять Австралійську академію кіно та телебачення.
Рассел Кроу, якого глядачі знають за ролями у фільмах Гладіатор, Ігри розуму, Круті чуваки, отримав посаду президента академії.
– Я хочу переорієнтувати наших політиків, незалежно від їх переконань, на допомогу нашій місцевій екранній індустрії. Я буду працювати над тим, аби спонукати уряд надати австралійським виробникам фіскальні інструменти, необхідні їм для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку, одночасно заохочуючи місцеві таланти, – заявив Кроу.
Посада віце-президента відійшла Ніколь Кідман – Години, Принцеса Монако, Велика маленька брехня, Скандал.
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– Я завжди дуже пишалася австралійською кіноіндустрією і тим, чого вона продовжує досягати у глобальному масштабі. Я з нетерпінням чекаю можливості зіграти свою роль у визначенні тональності та платформи для майбутнього успіху, – заявила Кідман.
До слова, Рассел Кроу та Ніколь Кідман є володарями премії Оскар. Кроу отримав статуетку за фільм Гладіатор, а Кідман за стрічку Години.
Меттью Макконагі про політичні амбіції
Голівудський актор Меттью Макконагі може стати наступною зіркою, яка змінить акторську діяльність на політичну. Про свої амбіції на політичній арені артист розповів в останньому інтерв’ю.
На запитання, чи хоче він балотуватися на посаду мера штату Техас (США), де народився актор, він відповів, що не відкидає такий варіант.