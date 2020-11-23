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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

Надя Дорофеєва стала першою українкою, яка очолила Top 100 Apple Music Chart

Надя Дорофеєва стала першою українською виконавицею, яка очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart. Вона посіла перше місце з піснею Gorit.

Разом з Дорофеєвою у чарт також потрапили Баста, SLAVA MARLOW, BULA & SVNV та Billie Eilish з піснею Therefore I Am.

Gorit – перша пісня сольного проекту DOROFEEVA. Співачка представила кліп 19 листопада, а вже за три дні очолила український музичний топ пісень.

 

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

– Цей кліп – відображення того, як я змінилася, та того, яка я зараз. Разом з режисером Таню Муіньо та її командою ми створили історію про естетику та стиль нової DOROFEEVA, – сказала Надя Дорофеєва.

З першим місцем співачку на своїй сторінці в Instagram привітав Олексій Потапенко, більш відомий як Потап.

– Надя стала першою українкою, яка очолила український чарт. Прикольно. Надя, вітаємо, – сказав Потап.

Надя Дорофеєва презентувала дебютний кліп

Українська співачка Надя Дорофеєва на онлайн-вечірці презентувала свій дебютний кліп на пісню Gorit.

Це перша сольна пісня Дорофеєвої після розпаду гурту Время и Стекло. За перші 10 хвилин кліп набрав понад 45 тис. переглядів на YouTube-каналі.

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