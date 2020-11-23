Надя Дорофеєва стала першою українською виконавицею, яка очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart. Вона посіла перше місце з піснею Gorit.

Разом з Дорофеєвою у чарт також потрапили Баста, SLAVA MARLOW, BULA & SVNV та Billie Eilish з піснею Therefore I Am.

Gorit – перша пісня сольного проекту DOROFEEVA. Співачка представила кліп 19 листопада, а вже за три дні очолила український музичний топ пісень.

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– Цей кліп – відображення того, як я змінилася, та того, яка я зараз. Разом з режисером Таню Муіньо та її командою ми створили історію про естетику та стиль нової DOROFEEVA, – сказала Надя Дорофеєва.

З першим місцем співачку на своїй сторінці в Instagram привітав Олексій Потапенко, більш відомий як Потап.

– Надя стала першою українкою, яка очолила український чарт. Прикольно. Надя, вітаємо, – сказав Потап.

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Надя Дорофеєва презентувала дебютний кліп