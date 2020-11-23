Співачка та заслужена артистка України Ірина Білик розповіла про проблеми зі здоров’ям. Вона зазначила, що у неї могла бути онкологія як у Жанни Фріске, яка померла від раку.

Артистка зізналась, що лікарі попередили її про можливе виникнення онкології.

– Мені зробили операцію і повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я ще потрібна своєму народові та не буду ризикувати, – повідомила Білик.

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За словами співачки, перед другими пологами у неї було оперативне втручання. Після операції Білик попередили, якщо вона народить, то у неї може виникнути онкологічне захворювання.

Жінка дослухалась до лікарів та не стала народжувати. Білик стверджує, що не шкодує про таке рішення.

Сім’я Ірини Білик

Нині Ірині Білик 50 років. Вона одружена з Асланом Ахмадовим.

Білик виховує двох синів – 21-річного Гліба Оверчука та 3-річного Табріза.

Джерело: Зірковий шлях