Популярна українська співачка Ані Лорак, яка останні декілька років проживає в Москві, представила новий кліп на пісню Страдаем и любим. Ролик виконавиця опублікувала на своєму Youtube-каналі.

У кліпі також знялися Артур Даніяр, Даня Андрущук, Наталя Білозьорова, Ем Майя, Максим Гвоздьов, Алла Гутникова, Ганна Васильєва, Еритьє Уянзе, Вікторія Разинкова та Микита Мартинов.

Ані Лорак поділилася, що вона бачить життя з різними проявами емоцій – в цьому і була ідея кліпу.

– Любов та біль, радість і печаль – все сплітається в одне. Можливо, в цьому і є саме життя, з його дивовижними поворотами, – прокоментувала співачка.

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Режисером нового кліпу Ані Лорак став Олексій Кураксін, а продюсером Олександр Діколь.

Авторство тексту віршів належить самій співачці. Музику написав композитор Євген Лишафай, який раніше створив Ані Лорак хіти Сон, Обещаю, Твоей любимой та Сопрано.

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