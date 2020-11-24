Національна академія мистецтва і науки звукозапису США оголосила список номінантів на премію Греммі 2021 року.

Найбільше номінацій – дев’ять – отримала співачка Бейонсе. По шість номінацій у кантрі-поп-співачки Тейлор Свіфт, репера Roddy Ricch і поп-співачки Дуа Ліпи.

Бейонсе претендує на нагороду в категорії Запис року відразу з двома композиціями – це Black Parade, а також пісня Savage співачки Megan Thee Stallion, в записі якої брала участь Бейонсе.

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Головні номінації

Альбом року:

Chilombo – Дженні Айко;

Hollywood’s Bleeding – Post Malone;

Djesse Vol. 3 – Джейкоб Кольєр;

Black Pumas – Black Pumas;

Everyday Life – Coldplay;

Women In Music Pt. III – Haim;

Folklore – Тейлор Свіфт;

Future Nostalgia – Дуа Ліпа.

Пісня року:

Black Parade – Бейонсе;

The Box – Roddy Ricch;

Cardigan – Тейлор Свіфт;

Circles – Post Malone;

Don’t Start Now – Дуа Ліпа;

Everything I Wanted – Біллі Айлиш;

I Can’t Breathe – H.E.R;

If The World Was Ending – JP Saxe і Джулія Майклз.

Запис року:

Black Parade – Бейонсе;

Colors – Black Pumas;

Rockstar – DaBaby і Roddy Ricch;

Say So – Doja Cat;

Everything I Wanted – Біллі Айлиш;

Don’t Start Now – Дуа Ліпа;

Circles – Post Malone;

Savage – Megan Thee Stallion і Бейонсе.

Найращий новий артист:

Інгрід Ендресс;

Фібі Бріджес;

Chika;

Ноа Сайрус;

D Smoke;

Doja Cat;

Kaytranada;

Megan Thee Stallion.

63-тя церемонія нагородження премією Греммі пройде 31 січня 2021 року.

Top 100 Apple Music Chart

Надя Дорофеєва стала першою українською виконавицею, яка очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart. Вона посіла перше місце з піснею Gorit.

Разом з Дорофеєвою у чарт також потрапили Баста, SLAVA MARLOW, BULA & SVNV та Billie Eilish з піснею Therefore I Am.