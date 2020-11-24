Вийшов кліп гурту The Hardkiss на композицію Все було так.

Прем’єра відбулася 24 листопада на офіційному YouTube-каналі українського колективу.

Текст пісні написала Юлія Саніна, музика до неї – спільна творчість Валерія Бебка і Саніної.

Режисер кліпу – Валерій Бебко, а продюсер – Віталій Денчук.

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Все було так можна також слухати на Spotify, Apple Music та інших стрімінгових платформах.

Останні пісні The Hardkiss

У серпні 2020 гурт The Hardkiss випустив нову пісню Кобра, записану разом з популярним виконавцем Monatik.

А у квітні він представив на своєму YouTube-каналі кліп на пісню Гора.