Голлівудські пари: історії кохання зірок

2020 рік приніс не лише сумні звістки, а й чимало романтичних історій. Багато знаменитостей обмінялися обітницями зі своїми коханими, а хтось вже відчув радість материнства.

Факти ICTV зібрали для вас топ- 5 молодих пар світового шоу-бізнесу, які тішать своїх фанатів спільними фото.

Джастін Бібер і Хейлі Болдвін

Популярний американский музикант Джастін Бібер таємно одружився з моделлю Хейлі Болдвін, а за рік пара організувала пишне весілля в місті Блаффтон в Південній Кароліні.

Пара часто публікує спільні фото у соціальних мережах. Помітно, що в їхньому житті є місце для сміху і романтичних та зворушливих моментів.

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Джіджі Хадід і Зейн Малік

Вперше модель і молодий співак зустрілися на вечірці після шоу Victoria’s Secret, а стосунки у них зав’язались у 2015 році.

Того ж року музикант випустив свій дебютний сольний сингл Pillowtalk, в якому вони з Джіджі демонструють світу свої почуття.

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У березні 2018-го пара синхронно опублікувала пост в соціальних мережах про розрив стосунків. Однак вже за місяць папарараці застали Джіджі і Зейна разом на вулицях Нью-Йорка.

Довгий час їх не бачили разом на публіці, але з початком пандемії коронавірусу пара проводила період самоізоляції разом на сімейній фермі Хадід у Пенсильванії. Невдовзі стало відомо, що закохані стануть батьками.

Вже у вересні на світ з’явилась їхня донька – про це вони розповіли у своїх Instagram-каунтах.

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Читайте: Джіджі Хадід народила дівчинку – перше фото

Ділан Спроус і Барбара Палвін

Актор Ділан Спроус і модель Барбара Палвін разом вже два роки. За їхніми стосунками пильно спостерігають прихильники. У 2018 році актор і модель познайомилися, але спілкуватися не починали ще довгий час.

Одного разу Спроус дав Барбарі свій номер, але вона подзвонила йому лише за півроку, після чого вони почали більше часу проводити разом. Хлопець підтримує модель і навіть дотримувався дієти, коли Барбара готувалася до показу Victoria’s Secret.

Вони часто публікують спільні фото у Instagram. Зараз пара живе разом у Нью-Йорку.

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Софі Тернер і Джо Джонас

Акторка Софі Тернер, відома роллю Санси Старк в серіалі Гра Престолів, і соліст колективу Jonas Brothers Джо Джонас одружилися в червні 2019 року. Вперше на публіці вони з’явилися у 2016 році на церемонії вручення нагород MTV EMA 2016.

Союз Софі Тернер і Джо Джонаса – один з найгармонійніших в Голлівуді. Щаслива пара часто з’являється разом на червоних доріжках та регулярно проводить час разом. У липні 2020 у подружжя народилась дівчинка.

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Ілон Маск і Клер Буше

Пара познайомилась у Twitter. У соцільній мережі була придумана історія про злісний штучний інтелект на ім’я Василіск Роко, який карає усіх, хто міг би його вигадати раніше. Маск пожартував, що цього персонажа можна назвати Василіск Рококо.

Згодом він дізнався, що співачка Граймс вже придумала цей жарт до нього. Потім дівчина розповіла, що Ілон був першим, хто зрозумів її жарт.

Вперше пара з’явилась разом на публіці у 2018 році. Співачка часто говорить, що виступає проти публічності стосунків, але пару все одно часто можна побачити разом. У травні цього року у пари народилась дитина, яку вони назвати незвичайним ім’ям X Æ A – 12. Зараз дитину звуть X Æ A-Xii.

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Зіркові мами

Тим часом українській шоу-бізнес поповнився зірковими матусями. Цьогоріч в період карантину народили співачки Джамала, Наталя Жижченко та Світлана Тарабарова.

Більше про історії щасливого материнства в період пандемії читайте в матеріалі Фактів ICTV.