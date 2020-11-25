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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Схильність до педофілії та в’язниця: найвідоміші секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

За особистим життям зірок стежать журналісти та мільйони прихильників у всьому світі. Іноді в пресі з’являються новини про сексуальні скандали за участю селебріті. Наприклад, відомих кінопродюсерів, режисерів, легендарних акторів або музикантів.

Про найвідоміші секс-скандали у світовому шоу-бізнесі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гарві Вайнштайн

Один із найгучніших секс-скандалів Голлівуду почався у 2017 році. Більше сотні селебріті звинуватили відомого продюсера Гарві Вайнштайна в сексуальних домаганнях.

Серед тих, хто висунув звинувачення, були відомі актриси Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Ліна Гіді, Памела Андерсон та модель Кара Делевінь.

Продюсеру висунули офіційні звинувачення, але лише у трьох справах про злочини сексуального характеру. Кіновиробника згодом відпустили під заставу розміром в $1 млн. Сам Гарві Вайнштайн заперечував будь-яку причетність до цих випадків.

Секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

Пізніше щодо продюсера порушили кримінальну справу за сексуальні злочини. Він був засуджений до 23 років позбавлення волі. Його дружина, актриса та модель Джорджина Чапман саме через ці секс-скандали розлучилася з чоловіком.

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Кевін Спейсі

Ще один з гучних голлівудських скандалів був з відомим актором Кевіном Спейсі. Наприкінці 2017 року на актора заявили кілька чоловіків та жінок стосовно того, що він нібито їх домагався. А у 2018 році його почали вже масово звинувачувати в сексуальних домаганнях.

Зокрема, актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі в домаганнях 30-річної давності. На той час акторові Ігор розуму було лише 14 років. У відповідь Спейсі зізнався в нетрадиційній орієнтації.

Секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

Він визнав провину, вибачився та пройшов курс лікування від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали щодо звинувачень Спейсі в прокуратуру. Колеги по серіалу Картковий будинок незабаром також звинуватили Спейсі в домаганнях.

Творці серіалу зупинили зйомки на невизначений період і оголосили, що новий сезон Карткового будинку стане останнім. Компанія Netflix припинила будь-яку співпрацю зі Спейсі й тільки в лютому відновила зйомки. Фінальний шостий сезон серіалу Картковий будинок вийшов лише з восьми серій.

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Вуді Аллен

У серпні 1992 року американського кінорежисера та актора Вуді Аллена звинуватили в розбещенні семирічної прийомної дочки Ділан Ферроу. Сам режисер неодноразово заперечував свою провину.

Аллен та Міа Ферроу (мати Ділан) вже 12 років перебували у стосунках та виховували спільного сина Сачтела (пізніше він змінив ім’я на Ронана), коли було висунуто звинувачення. Спочатку Міа знайшла відверті знімки своєї прийомної дочки Сун-І, які зробив Вуді Аллен. Згодом кінорежисер одружився на ній.

Секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

Пізніше колишня дружина звинуватила його в сексуальному насильстві до іншої прийомної дочки – Ділан Ферроу. Прокурор штату Коннектикуту провела розслідування, але звинувачення актору не висунули.

Поліція обстежила Ділан в клініці з боротьби із сексуальним насильством над дітьми. Там з’ясували, що Аллен не ґвалтував Ділан. Департамент соціальних служб також не знайшов додаткових доказів на підтримку цих звинувачень.

У відповідь на звинувачення режисер подав до суду на Ферроу за одноосібну опіку над Сатчелом, Ділан та Мозесом (рідним сином та двома дітьми, яких вони разом усиновили). Він програв справу в червні 1993 року, хоча суддя погодився з тим, що звинувачення в сексуальному насильстві не було доведено.

Побачення з Ділан було припинено на шість місяців, також Вуді обмежили відвідування Сатчел, а підліток Мозес міг прийняти рішення самостійно. Справу залишили без змін після розгляду апеляцій в 1994 та 1995 роках. У 2017 році Ділан знову порушила це питання на тлі сексуального скандалу з Гарві Вайнштайном.

Цього разу наслідки були серйознішими: багато акторів з фільму Вуді Аллена Дощовий день у Нью-Йорку пожертвували свої гонорари на благодійність і відмовилися від подальшої співпраці з кінорежисером. Прем’єру фільму відклали майже на півтора року. Кінострічку презентували у серпні 2019 року.

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Роман Поланський

У березні 1977 року 43-річного знаменитого кінорежисера Романа Поланського заарештували в Лос-Анджелесі та звинуватили в п’яти злочинах проти 13-річної Саманти Геймер.

Його звинуватили в зґвалтуванні з використанням наркотиків, содомії (різні форми сексуальних контактів без можливості зачаття дитини), непристойній та розпусній поведінці стосовно дитини молодшої за 14 років та пропонуванні неповнолітній забороненої речовини.

Секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

Під час пред’явлення звинувачень Поланський винним себе не визнавав, але пізніше підписав угоду, умови якої передбачали визнання провини у меншому злочині – незаконному статевому акті з неповнолітньою.

Поланський пройшов за наказом суду психіатричну експертизу та був відправлений на випробувальний термін. Однак пізніше він дізнався, що йому, найімовірніше, загрожує тюремне ув’язнення, а згодом і депортація.

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Поланський втік від правосуддя, переїхавши в Лондон, а згодом до Франції в лютому 1978 року, за кілька годин до офіційного вироку. Кар’єра кінорежисера була ґрунтовно зіпсована: він не мав можливості знімати в Європі такі фільми, як у Голлівуді.

У 2009 році Поланський поїхав до Швейцарії, потрапив до в’язниці та просидів там кілька місяців. Однак Швейцарія все ж вирішила не депортувати його в Америку. Відтоді кінорежисер переважно живе у Франції та намагається не відвідувати країни, які можуть його екстрадувати до Сполучених Штатів.

Майкл Джексон

У 1993 році Еван Чендлер публічно звинуватив Майкла Джексона в сексуальному насильстві над своїм 13-річним сином Джорданом. У вересні Чендлери подали позов проти Джексона за розбещення, умисну неправомірну поведінку, шахрайство та недбалість.

У січні 1994 року Джексон уклав фінансову угоду з Чендлерами на суму $23 млн. У вересні 1994 року кримінальна справа була закрита після того, як Чендлери відмовилися співпрацювати.

Секс-скандали у світовому шоу-бізнесі

Звинувачення вплинули на репутацію та фінансовий стан Майкла Джексона. Було розірвано кілька угод, зокрема десятирічну підтримку Джексона компанією Pepsi. Схожі офіційні звинувачення висунули артисту й інші люди у 2005 році, проте Джексона визнанали невинним.

У 2019 році вийшов документальний фільм Залишаючи Неверленд. У ньому двоє чоловіків стверджують, що в дитячому віці зазнали сексуального насильства з боку співака Майкла Джексона. Багато хто вважає, що це було лише дурною спробою заробити на фанатах поп-ікони.

Як вплинули секс-скандали на кінематограф

Гільдія кіноакторів та Американська федерація діячів телебачення і радіо ухвалила нові правила зйомок сексуальних сцен, щоб запобігти неналежній поведінці та домаганням на знімальному майданчику.

Тепер на зйомках будуть присутні координатори з інтимних сцен. Вони обговорюватимуть з акторами, що ті погоджуються зробити перед камерою.

Фото: Dreamstime, Getty Images

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