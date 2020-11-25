За особистим життям зірок стежать журналісти та мільйони прихильників у всьому світі. Іноді в пресі з’являються новини про сексуальні скандали за участю селебріті. Наприклад, відомих кінопродюсерів, режисерів, легендарних акторів або музикантів.

Про найвідоміші секс-скандали у світовому шоу-бізнесі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гарві Вайнштайн

Один із найгучніших секс-скандалів Голлівуду почався у 2017 році. Більше сотні селебріті звинуватили відомого продюсера Гарві Вайнштайна в сексуальних домаганнях.

Серед тих, хто висунув звинувачення, були відомі актриси Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Ліна Гіді, Памела Андерсон та модель Кара Делевінь.

Продюсеру висунули офіційні звинувачення, але лише у трьох справах про злочини сексуального характеру. Кіновиробника згодом відпустили під заставу розміром в $1 млн. Сам Гарві Вайнштайн заперечував будь-яку причетність до цих випадків.

Пізніше щодо продюсера порушили кримінальну справу за сексуальні злочини. Він був засуджений до 23 років позбавлення волі. Його дружина, актриса та модель Джорджина Чапман саме через ці секс-скандали розлучилася з чоловіком.

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Кевін Спейсі

Ще один з гучних голлівудських скандалів був з відомим актором Кевіном Спейсі. Наприкінці 2017 року на актора заявили кілька чоловіків та жінок стосовно того, що він нібито їх домагався. А у 2018 році його почали вже масово звинувачувати в сексуальних домаганнях.

Зокрема, актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі в домаганнях 30-річної давності. На той час акторові Ігор розуму було лише 14 років. У відповідь Спейсі зізнався в нетрадиційній орієнтації.

Він визнав провину, вибачився та пройшов курс лікування від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали щодо звинувачень Спейсі в прокуратуру. Колеги по серіалу Картковий будинок незабаром також звинуватили Спейсі в домаганнях.

Творці серіалу зупинили зйомки на невизначений період і оголосили, що новий сезон Карткового будинку стане останнім. Компанія Netflix припинила будь-яку співпрацю зі Спейсі й тільки в лютому відновила зйомки. Фінальний шостий сезон серіалу Картковий будинок вийшов лише з восьми серій.

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Вуді Аллен

У серпні 1992 року американського кінорежисера та актора Вуді Аллена звинуватили в розбещенні семирічної прийомної дочки Ділан Ферроу. Сам режисер неодноразово заперечував свою провину.

Аллен та Міа Ферроу (мати Ділан) вже 12 років перебували у стосунках та виховували спільного сина Сачтела (пізніше він змінив ім’я на Ронана), коли було висунуто звинувачення. Спочатку Міа знайшла відверті знімки своєї прийомної дочки Сун-І, які зробив Вуді Аллен. Згодом кінорежисер одружився на ній.

Пізніше колишня дружина звинуватила його в сексуальному насильстві до іншої прийомної дочки – Ділан Ферроу. Прокурор штату Коннектикуту провела розслідування, але звинувачення актору не висунули.

Поліція обстежила Ділан в клініці з боротьби із сексуальним насильством над дітьми. Там з’ясували, що Аллен не ґвалтував Ділан. Департамент соціальних служб також не знайшов додаткових доказів на підтримку цих звинувачень.

У відповідь на звинувачення режисер подав до суду на Ферроу за одноосібну опіку над Сатчелом, Ділан та Мозесом (рідним сином та двома дітьми, яких вони разом усиновили). Він програв справу в червні 1993 року, хоча суддя погодився з тим, що звинувачення в сексуальному насильстві не було доведено.

Побачення з Ділан було припинено на шість місяців, також Вуді обмежили відвідування Сатчел, а підліток Мозес міг прийняти рішення самостійно. Справу залишили без змін після розгляду апеляцій в 1994 та 1995 роках. У 2017 році Ділан знову порушила це питання на тлі сексуального скандалу з Гарві Вайнштайном.

Цього разу наслідки були серйознішими: багато акторів з фільму Вуді Аллена Дощовий день у Нью-Йорку пожертвували свої гонорари на благодійність і відмовилися від подальшої співпраці з кінорежисером. Прем’єру фільму відклали майже на півтора року. Кінострічку презентували у серпні 2019 року.

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Роман Поланський

У березні 1977 року 43-річного знаменитого кінорежисера Романа Поланського заарештували в Лос-Анджелесі та звинуватили в п’яти злочинах проти 13-річної Саманти Геймер.

Його звинуватили в зґвалтуванні з використанням наркотиків, содомії (різні форми сексуальних контактів без можливості зачаття дитини), непристойній та розпусній поведінці стосовно дитини молодшої за 14 років та пропонуванні неповнолітній забороненої речовини.

Під час пред’явлення звинувачень Поланський винним себе не визнавав, але пізніше підписав угоду, умови якої передбачали визнання провини у меншому злочині – незаконному статевому акті з неповнолітньою.

Поланський пройшов за наказом суду психіатричну експертизу та був відправлений на випробувальний термін. Однак пізніше він дізнався, що йому, найімовірніше, загрожує тюремне ув’язнення, а згодом і депортація.

Поланський втік від правосуддя, переїхавши в Лондон, а згодом до Франції в лютому 1978 року, за кілька годин до офіційного вироку. Кар’єра кінорежисера була ґрунтовно зіпсована: він не мав можливості знімати в Європі такі фільми, як у Голлівуді.

У 2009 році Поланський поїхав до Швейцарії, потрапив до в’язниці та просидів там кілька місяців. Однак Швейцарія все ж вирішила не депортувати його в Америку. Відтоді кінорежисер переважно живе у Франції та намагається не відвідувати країни, які можуть його екстрадувати до Сполучених Штатів.

Майкл Джексон

У 1993 році Еван Чендлер публічно звинуватив Майкла Джексона в сексуальному насильстві над своїм 13-річним сином Джорданом. У вересні Чендлери подали позов проти Джексона за розбещення, умисну неправомірну поведінку, шахрайство та недбалість.

У січні 1994 року Джексон уклав фінансову угоду з Чендлерами на суму $23 млн. У вересні 1994 року кримінальна справа була закрита після того, як Чендлери відмовилися співпрацювати.

Звинувачення вплинули на репутацію та фінансовий стан Майкла Джексона. Було розірвано кілька угод, зокрема десятирічну підтримку Джексона компанією Pepsi. Схожі офіційні звинувачення висунули артисту й інші люди у 2005 році, проте Джексона визнанали невинним.

У 2019 році вийшов документальний фільм Залишаючи Неверленд. У ньому двоє чоловіків стверджують, що в дитячому віці зазнали сексуального насильства з боку співака Майкла Джексона. Багато хто вважає, що це було лише дурною спробою заробити на фанатах поп-ікони.

Як вплинули секс-скандали на кінематограф

Гільдія кіноакторів та Американська федерація діячів телебачення і радіо ухвалила нові правила зйомок сексуальних сцен, щоб запобігти неналежній поведінці та домаганням на знімальному майданчику.

Тепер на зйомках будуть присутні координатори з інтимних сцен. Вони обговорюватимуть з акторами, що ті погоджуються зробити перед камерою.