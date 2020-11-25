Важливо полюбити себе: Маша Єфросиніна про жінок та хейт в інтернеті

Окрім журналістики, відома телеведуча Маша Єфросиніна давно займається благодійністю, а також проводить лекції для жінок і про жінок.

У 2018 році вона стала почесним послом ООН в Україні в галузі народонаселення.

Життєвий шлях Маші Єфросиніної для багатьох жінок може бути орієнтиром.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV телеведуча розповіла, якими є реалії українського суспільства та чому кожна жінка має полюбити себе.

Соціальна діяльність

– Ваша Facebook-сторінка переповнена публікаціями з проханнями про допомогу. Чи часто вас просять посприяти у вирішенні невідкладних проблем?

– Я часто чую прохання, які починаються зі слів Підключи свої зв’язки. Я взагалі ніколи не розраховую на якісь “зв’язки”, і вважаю, що кожен з нас може допомогти собі сам.

Звісно, у нас є такий важливий ресурс як соцмережі, однак ними потрібно вміти правильно розпоряджатися.

Інколи потрібно бути реалістами і чітко розуміти свої можливості, і тоді ефективність буде більшою.

– Як ваша аудиторія реагує на публікації, де люди просять про допомогу?

– Щоразу, коли я ділюся в соцмережах історіями про насилля або привертаю увагу до аморальності та байдужості у суспільстві, ці публікації набирають мізерну кількість переглядів.

А от коли на початку карантину я опублікувала фотографію свого манікюру, публікація набрала 1 млн переглядів.

Жінка і суспільство

– Що варто порадити жінкам, які почуваються знеціненими?

– Проблема ховається у тому, що жінка не вміє любити саму себе. Хтось називає це низькою самооцінкою, хтось називає знецінюванням самої себе.

Але якщо сказати жіночою мовою – це дивне відчуття пустоти на тому місці, де ти перестала цікавитися собою.

Можна довго шукати відповіді в історії нашого виховання, але простіше показати на власному прикладі, що ситуацію можна змінити.

– Якщо змінювати, то яким чином?

– Стереотип “cтань суперзіркою, і тебе полюблять” відійшов у минуле.

Я заявляю наступне: стань зіркою всередині себе, одягни корону, і тобі буде байдуже, чи люблять тебе мільйони.

Почнеться те життя, яке приноситиме задоволення тобі та твоїм близьким.

– Що означає бути красивою?

– Можу зізнатися, що я багато років не вважала себе красивою.

Я зрозуміла, що віддзеркалення дійсно таке, яким я його бачу, тільки тоді, коли навчилася любити себе, своє тіло та свою внутрішню зірку.

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– Побутує думка, що до відкитого хейту більше схильні жінки. Як вважаєте, наскільки це правильно?

– Я провела багато розмов зі знайомими психоаналітиками, зокрема з тими, хто займається жертвами.

Це історія про те, що жінка справді розуміє жінку. Коли вона звинувачує жертву насилля у тому, що та “сама винна”, зазвичай це відбувається через хейт до самої себе.

Класичний психологічний портрет тих жінок, які б не спромоглися відкрито заявити про те, що постраждали від насилля.

Здорова, щаслива жінка ніколи не осудить жертву насилля.

День боротьби з насильством над жінками

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок щороку відзначають 25 листопада.

За дев’ять місяців 2020 року в Україні зареєстровано 157 765 повідомлень, пов’язаних з домашнім насильством, що на 15 тис. більше, ніж минулого року.

Чим зумовлене зростання кількості випадків насильства у 2020 році, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Masha Efrosinina