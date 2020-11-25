Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла, що після переїзду в США вона втратила другу дитину.

За її словами, вона відчула сильний біль, коли змінювала підгузок своєму первістку Арчі.

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– Я відчула сильний біль. Опустилася на підлогу разом з Арчі в руках, наспівуючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Веселу мелодію, що контрастує з моїми відчуттями, що щось трапилося. Я обіймала мого первістка, знаючи, що втрачаю свою другу дитину, – заявила Меган Маркл.

Народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі

6 травня 2019 року 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками. Первістка назвали Арчі.

У липні 2020 року в ЗМІ з’явилася інформація, що Меган Маркл можливо вагітна вдруге.

Також, за чутками, герцогиня Маркл розповіла про другу вагітність Єлизаветі II ще 6 травня, коли виповнився рік Арчі.