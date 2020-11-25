Едгар Камінський, пластичний хірург і колишній чоловік солістки групи НеАнгели Слави, знову став холостяком.

Він розійшовся зі своєю дівчиною, арт-директором дизайнера Жана Гріцфельдта Ольгою Богатою, з якою будував стосунки близько року.

– Ми дійшли до непростого рішення для нас двох – завершити стосунки. Я вдячна Едгару за досвід моєї душі, яскраві емоції і безліч щасливих миттєвостей, – повідомила на своїй сторінці в Instagram Ольга Богата.

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За її словами, після розриву вони з Едагаром залишилися гарними друзями.

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Розрив Слави і Едгара Камінських

Едгар Камінський повідомив свою причину розриву з колишньою дружиною Славою.

За його словами, до розлучення його штовхнуло те, що зірка намагалася себе весь час поліпшити себе, через це були складнощі у стосунках.

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