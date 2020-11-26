Видання The New York Times склало список топ-25 найкращих акторів XXI століття. Рейтинг очолив американський актор Дензел Вашингтон (Праведник). Кінокритики назвали його титаном екрану.

Друга в рейтингу – французька актриса Ізабель Юппер (Піаністка), яка знялася більш ніж в 50 фільмах. Третю позицію займає Деніел Дей-Льюїс (Нафта), а четверте і п’яте місця віддали Кіану Рівзу (Матриця) і Ніколь Кідман (Інші).

У першу десятку також увійшли корейські актори Сон Кан Хо (Паразити) та Кім Мін Хі (Служниця), італієць Тоні Сервілло (Велика краса), китаянка Чжао Тао (Дотик гріха), американка Віола Девіс (Сумнів) та ірландська актриса Сірша Ронан (Маленькі жінки).

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