Видання The New York Times склало список топ-25 найкращих акторів XXI століття. Рейтинг очолив американський актор Дензел Вашингтон (Праведник). Кінокритики назвали його титаном екрану.
Друга в рейтингу – французька актриса Ізабель Юппер (Піаністка), яка знялася більш ніж в 50 фільмах. Третю позицію займає Деніел Дей-Льюїс (Нафта), а четверте і п’яте місця віддали Кіану Рівзу (Матриця) і Ніколь Кідман (Інші).
У першу десятку також увійшли корейські актори Сон Кан Хо (Паразити) та Кім Мін Хі (Служниця), італієць Тоні Сервілло (Велика краса), китаянка Чжао Тао (Дотик гріха), американка Віола Девіс (Сумнів) та ірландська актриса Сірша Ронан (Маленькі жінки).
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В рейтинг також потрапили Тільда Суїнтон (Виживуть лише коханці), Хоакін Фенікс (Джокер) і Джуліанна Мур (Великий Лебовські).
Список склали кінокритики видання Манола Даргіс і Ентоні Скотт. Вони назвали його суб’єктивним та скандальним.
Найкращі актори XXI століття – повний список NYT
- Дензел Вашингтон
- Ізабель Юппер
- Деніел Дей-Льюїс
- Кіану Рівз
- Ніколь Кідман
- Сон Кан-хо
- Тоні Сервілло
- Чжао Тао
- Віола Девіс
- Сірша Ронан
- Джуліанна Мур
- Хоакін Фенікс
- Тільда Суїнтон
- Оскар Айзек
- Майкл Б. Джордан
- Кім Мін-хі
- Елфрі Вудард
- Віллем Дефо
- Вес Стьюді
- Роб Морган
- Катрін Деньов
- Мелісса Маккарті
- Махершала Алі
- Соня Брага
- Гаель Гарсіа Берналь
Кроу та Кідман очолять Австралійську академію кіно та телебачення
Відомі актори Рассел Кроу та Ніколь Кідман очолять Австралійську академію кіно та телебачення.
Рассел Кроу, якого глядачі знають за ролями у фільмах Гладіатор, Ігри розуму, Круті чуваки, отримав посаду президента академії. А посада віце-президента відійшла Ніколь Кідман – Години, Принцеса Монако, Велика маленька брехня, Скандал.
Джерело: The New York Times