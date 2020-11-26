Радянська акторка Світлана Світлична була госпіталізована в одну з московських лікарень з інсультом.

За даними російських ЗМІ, Світлична відчула нездужання: у неї виник сильний головний біль, після чого акторка викликала медиків. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Подробиць стану здоров’я акторки немає.

– Так, дійсно, Світлана Афанасіївна була госпіталізована в одну з московських клінік із загостренням хронічного захворювання серцево-судинної системи, – повідомив представник акторки.

Світлана Світлична народилася 15 травня 1940 року у Вірменії. У 1963 році закінчила ВДІК (майстерню режисера і сценариста Михайла Ромма). Після закінчення інституту Світлична стала актрисою Театру-студії кіноактора.

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Дебют в кіно відбувся в 1959 році в картині Колискова Михайла Каліка. Окрім того, Світлична виконала одну з головних ролей у фільмі Їм підкоряється небо Тетяни Ліознової. Особливу популярність акторка отримала завдяки ролі в комедії Діамантова рука Леоніда Гайдая.

У 1974 році актрисі присвоїли звання заслуженої артистки РРФСР за заслуги в області радянського кіномистецтва.

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