Данський актор Мадс Міккельсен замінить Джонні Деппа в третій частині фільму Фантастичні звірі та де їх шукати.

Чутки про це з’явився ще два тижні тому, а у середу студія Warner Bros. офіційно підтвердила інформацію.

Датчанин дуже сподобався режисеру перших двох частин франшизи Девіду Йейтсу і тепер він зіграє чарівника Гріндельвальда.

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Актор доєднається до зйомок найближчим часом, оскільки виробництво фільму вже почалося. Частина сцен з Едді Редмейном і Джудом Лоу вже зняті. Зйомки тривають на студії Лівсден недалеко від Лондона.

Студія призначила нову дату виходу фільму – 15 липня 2022 року.

Скандал із Джонні Деппом

Джонні Деппа, який грав роль чарівника у перших двох частинах, звільнили після програшу великого позову про наклеп у Великій Британії.

Суддя Високого суду в Лондоні ухвалив, що журналісти The Sun “здебільшого сказали правду”, коли назвали 57-річного актора “тим, хто лупцює дружин”.

Після програшу Деппу висунуто судовий рахунок на суму не менше 4 млн фунтів стерлінгів.

Джерело: Deadline