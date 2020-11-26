Популярний американський актор Кріс Еванс, який зіграв роль супергероя Капітана Америки, показав фанатам свій хист до музики.

У своїх сторіс в Instagram Еванс опублікував відео, де він на фортепіано виконує композицію італійського композитора Фабріціо Патерліні.

– Вчу один з моїх найулюбленіших творів Фабріціо Патерліні, – підписав відео актор.

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У мережі Еванс розслаблено посміхається фанатам та впевнено виконує композицію на інструменті.

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У 2019 році Кріс Еванс розповів, що на піаніно він грає з дитинства. Вдома у нього стоїть Bösendorfer, на якому він вчив перші композиції. Також актор грає на гітарі та може імітувати гру на ударних.

Еванс здобув популярність завдяки фільмам: П’ятий вимір, Фантастична четвірка, Месники.

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Джерело: enews, Men’s Journal