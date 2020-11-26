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Факти / Інтерв'ю
Ловцова Єлизавета |

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

Нещодавно на каналі ICTV вийшов український серіал режисера Олександра Березаня Козаки. Абсолютно брехлива історія. Він так швидко став популярним, що перші дві серії вже переглянули понад 2,5 млн глядачів.

А з 26 листопада щочетверга серіал виходитиме на великому екрані у кінотеатрах. 12 епізодів стрічки розповідають про козацьку епоху і пригоди українського селянина Івана, який наважується викрасти коштовності в московського царя.

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

З огляду на захоплення української аудиторії серіалом вітчизняного виробництва, Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Міли Сивацької. У серіалі дівчина зіграла головну жіночу роль вольової красуні Мар’яни.

– Як і коли ви вирішили стати акторкою?

– У дитинстві я професійно займалася бальними танцями. Одного дня на тренування прийшов режисер Анатолій Матешко: він шукав дівчинку, яка вміє танцювати і зможе зіграти роль доньки головної героїні.

Я йому підійшла, тож вперше працювала на зніманнях у вісім років, хоча згодом я навчалася на журналіста.

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

– Ваша сім’я вже дивилася серіал?

– Так, звісно. Уже подивилася вся сім’я. Моя бабуся –  з Івано-Франківська, і вона вже всім товаришкам розповіла, що я знімалась в новому українському серіалі.

– Найбільше сподобалось чоловічій аудиторії: тато і хлопець похвалили професійний вигляд картинки. Загалом сім’я задоволена результатом, а мама сказала, що у мене дуже хороша українська вимова.

– Які були ваші відчуття під час першої зустрічі з головними акторами серіалу Козаки?

– Коли прийшла на проби, то була налаштована скептично. Сама собою пропозиція зіграти в комедії про козаків українською мовою для мене була чимось дуже дивним.

Мені особисто українські ситкоми не дуже імпонують, але тут я зустріла людей, які хочуть зробити дійсно якісний продукт.

Спершу познайомилася не з Андрієм Ісаєнком, а з Юрою Дяком, та одразу помітила, щл обидва дуже високі.

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

– Чи спілкуєтесь з акторами після закінчення знімань?

– Під час знімань ми всі встигли потоваришувати, але найчастіше я зараз спілкуюся з Андрієм Ісаєнком.

– Що найбільше запам’яталося?

– Перше, що спадає на думку, це знімання на скелі в Коростишеві. Йдеться про епізод, де викрадають Мар’яну, а вона виривається, стріляє і падає у воду.

У перший день було дуже спекотно, і нам доводилось ходити у вовняних костюмах. А от наступного дня знімали у воді, тому ми дуже замерзли.

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

Читайте: Олег Шульга розповів про зйомки у серіалі ICTV

– Які сцени давалися вам найважче?

– Ті, де мені доводилось взаємодіяти з кіньми. Наприклад, у Пирогово, де курка випадково стрибнула на коня, через що він вибіг зі стайні у мій бік.

Я тоді дуже злякалася і довго не могла заспокоїтися. Моя героїня не така: Мар’яна дуже хоробра. Думаю, що вона і коня на скаку зупинити може. Саме тому у мене є прекрасний дублер – їй 15 років, і вона прекрасно скаче на коні. Захоплююсь нею!

 

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Публикация от Мила Сивацкая (@mila_sivatskaya)

– Чи є у серіалі сцени бою з Мар’яною?

– На жаль, немає (сміється).

– Я б краще билася, ніж на коні скакала.

– Ваше ставлення до сексуальних сцен і поцілунків у кадрі?

– У моєї героїні постільних сцен не було, а до поцілунків ставлюсь, як до робочих моментів.

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

– Які сувеніри залишилися у вас після знімань?

– У Мар’яни є дуже гарне вбрання, воно виглядає просто фантастично. Я грала в ньому тільки одну сцену і дуже хочу його забрати.

– Як проходить ваш звичайний знімальний день?

– З другої спроби прокидаюся о шостій ранку, збираюся та їду на роботу. Там працюю 12 годин і їду додому.

Про зйомки Козаків, страх коней та сцени поцілунків – інтерв’ю з актрисою Мілою Сивацькою

– Чи перечитуєте ви у соцмережах коментарі про серіал Козаки?

– Так, читаю.

Для мене Козаки – це новий етап виробництва українських серіалів. Раніше наші стрічки здавалися мені однаковими, а проект Козаки пробуджує у меня гордість за те, що ми робимо.

Мені дуже приємно бачити, як глядачі відзначають якість нашого серіалу.

– Яку роль ви хотіли б отримати в майбутньому?

– Наразі я зіграла три типажі персонажів, і мені дуже хочеться спробувати щось нове, наприклад, жанр артхаусу.

Хочеться протестувати різні амплуа, від психопатки до повії. Думаю, це буде дуже цікавий досвід.

– Як ви думаєте, чим серіал принаджує глядачів?

– Це безперечно поєднання красивої картинки  і сучасного гумору. Серіал дійсно виглядає стильно, смачно та гідно.

Інтерв’ю з Андрієм Ісаєнком

Нещодавно на Фактах ICTV вийшло інтерв’ю з головним актором серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія Андрієм Ісаєнком, де він розповів про знімання, падіння з конем і битву на шаблях.

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