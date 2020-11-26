Нещодавно на каналі ICTV вийшов український серіал режисера Олександра Березаня Козаки. Абсолютно брехлива історія. Він так швидко став популярним, що перші дві серії вже переглянули понад 2,5 млн глядачів.

А з 26 листопада щочетверга серіал виходитиме на великому екрані у кінотеатрах. 12 епізодів стрічки розповідають про козацьку епоху і пригоди українського селянина Івана, який наважується викрасти коштовності в московського царя.

З огляду на захоплення української аудиторії серіалом вітчизняного виробництва, Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Міли Сивацької. У серіалі дівчина зіграла головну жіночу роль вольової красуні Мар’яни.

– Як і коли ви вирішили стати акторкою?

– У дитинстві я професійно займалася бальними танцями. Одного дня на тренування прийшов режисер Анатолій Матешко: він шукав дівчинку, яка вміє танцювати і зможе зіграти роль доньки головної героїні.

Я йому підійшла, тож вперше працювала на зніманнях у вісім років, хоча згодом я навчалася на журналіста.

– Ваша сім’я вже дивилася серіал?

– Так, звісно. Уже подивилася вся сім’я. Моя бабуся – з Івано-Франківська, і вона вже всім товаришкам розповіла, що я знімалась в новому українському серіалі.

– Найбільше сподобалось чоловічій аудиторії: тато і хлопець похвалили професійний вигляд картинки. Загалом сім’я задоволена результатом, а мама сказала, що у мене дуже хороша українська вимова.

– Які були ваші відчуття під час першої зустрічі з головними акторами серіалу Козаки?

– Коли прийшла на проби, то була налаштована скептично. Сама собою пропозиція зіграти в комедії про козаків українською мовою для мене була чимось дуже дивним.

Мені особисто українські ситкоми не дуже імпонують, але тут я зустріла людей, які хочуть зробити дійсно якісний продукт.

Спершу познайомилася не з Андрієм Ісаєнком, а з Юрою Дяком, та одразу помітила, щл обидва дуже високі.

– Чи спілкуєтесь з акторами після закінчення знімань?

– Під час знімань ми всі встигли потоваришувати, але найчастіше я зараз спілкуюся з Андрієм Ісаєнком.

– Що найбільше запам’яталося?

– Перше, що спадає на думку, це знімання на скелі в Коростишеві. Йдеться про епізод, де викрадають Мар’яну, а вона виривається, стріляє і падає у воду.

У перший день було дуже спекотно, і нам доводилось ходити у вовняних костюмах. А от наступного дня знімали у воді, тому ми дуже замерзли.

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– Які сцени давалися вам найважче?

– Ті, де мені доводилось взаємодіяти з кіньми. Наприклад, у Пирогово, де курка випадково стрибнула на коня, через що він вибіг зі стайні у мій бік.

Я тоді дуже злякалася і довго не могла заспокоїтися. Моя героїня не така: Мар’яна дуже хоробра. Думаю, що вона і коня на скаку зупинити може. Саме тому у мене є прекрасний дублер – їй 15 років, і вона прекрасно скаче на коні. Захоплююсь нею!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мила Сивацкая (@mila_sivatskaya)

– Чи є у серіалі сцени бою з Мар’яною?

– На жаль, немає (сміється).

– Я б краще билася, ніж на коні скакала.

– Ваше ставлення до сексуальних сцен і поцілунків у кадрі?

– У моєї героїні постільних сцен не було, а до поцілунків ставлюсь, як до робочих моментів.

– Які сувеніри залишилися у вас після знімань?

– У Мар’яни є дуже гарне вбрання, воно виглядає просто фантастично. Я грала в ньому тільки одну сцену і дуже хочу його забрати.

– Як проходить ваш звичайний знімальний день?

– З другої спроби прокидаюся о шостій ранку, збираюся та їду на роботу. Там працюю 12 годин і їду додому.

– Чи перечитуєте ви у соцмережах коментарі про серіал Козаки?

– Так, читаю.

Для мене Козаки – це новий етап виробництва українських серіалів. Раніше наші стрічки здавалися мені однаковими, а проект Козаки пробуджує у меня гордість за те, що ми робимо. Мені дуже приємно бачити, як глядачі відзначають якість нашого серіалу.

– Яку роль ви хотіли б отримати в майбутньому?

– Наразі я зіграла три типажі персонажів, і мені дуже хочеться спробувати щось нове, наприклад, жанр артхаусу.

Хочеться протестувати різні амплуа, від психопатки до повії. Думаю, це буде дуже цікавий досвід.

– Як ви думаєте, чим серіал принаджує глядачів?

– Це безперечно поєднання красивої картинки і сучасного гумору. Серіал дійсно виглядає стильно, смачно та гідно.

Інтерв’ю з Андрієм Ісаєнком

Нещодавно на Фактах ICTV вийшло інтерв’ю з головним актором серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія Андрієм Ісаєнком, де він розповів про знімання, падіння з конем і битву на шаблях.