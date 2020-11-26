Популярний співак Володимир Дантес випустив новий кліп на пісню Если бы.

У кліпі артист похизувався рухливістю та пластикою, оскільки пісня супроводжується безперервним танцем.

Над відео працювали кліпмейкер Леонід Колосовський та продюсер Віталій Денчук: дует займався кліпами багатьох українських виконавців, зокрема гурту MOZGI.

Окрім співака, на відео з’являється гурт з хлопців та дівчат. Найбільше шанувальників здивувала група озброєних силовиків, яка після “обшуку” кімнати Дантеса також приєдналася до танцю.

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З моменту прем’єри кліп переглянуло майже 30 тис. користувачів.

У коментарях шанувальники закликають Дантеса взяти участь у шоу Танці з зірками.

Також чимало фанатів зауважили, що новий кліп Володимира Дантеса став більш ефектним, аніж нещодавня прем’єра його дружини, Наді Дорофеєвої.

Прем’єра сольної пісні Наді Дорофеєвої

19 листопада свою нову відеороботу представила Надя Дорофеєва.

Її трек та кліп Gorit став першою оригінальною роботою поза гуртом Время и Стекло.

У коментарі до відео співачка написала, що цей кліп – відображення того, як вона змінилася.