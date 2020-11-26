Живуть на заощадження і вигадують нові заробітки: як зірки адаптуються до карантину

Шоу-бізнес лихоманить! В Україні від 12 березня, із початку карантину, було скасовано близько чотирьохсот концертів, тоді як артисти встигли вкласти тисячі доларів в оренду приміщень, рекламну кампанію та аванс творчим колективам.

Зірки сподівалися, що вже восени знову вийдуть на сцену, запалять найбільші концертні майданчики та покриють фінансові втрати. Однак сподівання виявилися марними. Телеведучий Неймовірної правди про зірок та Холостячки Григорій Решетник за 20 років кар’єри вперше не має замовлень на корпоративи на передноворічний грудень.

— Упродовж 20 років грудень був найпопулярнішим місяцем. Усі з’їжджалися, усі артисти готувалися до грудня. Це могло бути і 15, і 20 заходів. Сьогодні – нуль. Бізнес стоїть, люди не виділяють грошей. Є онлайн-івенти, але знову ж таки, всі бояться. Ресторани не працюють, люди не хочуть відзначати свята поза домівкою, бо бояться.

Телеведучий розповідає: 90% розважальних заходів – корпоративи, церемонії нагородження, кінофестивалі, музичні премії – було скасовано.

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В онлайн-режимі проводять тільки 20% заходів. Григорій Решетник, дохід якого здебільшого залежить якраз від проведення урочистих церемоній, вимушений уже скромніше розподіляти сімейний бюджет. Тим паче, в його сім’ї зо дня на день буде поповнення. Його дружина, Христина Решетник, вагітна третьою дитиною.

— Заощадження є, але якщо ми не знаємо, скільки це ще триватиме, то дуже складно розраховувати ці заощадження, особливо коли в тебе діти.

Криза позначається на зірках набагато болючіше, ніж здається. Знаменитості втрачають бізнес. Суддя проекту Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво, в якого чого тільки не було – кондитерська, два ресторани найвищого класу в Києві й один у Литві – намагається вберегти залишки своєї імперії від краху. Відому кондитерську, розташовану на центральній вулиці столиці – Хрещатику, Ектору довелося зачинити вже після першої хвилі карантину.

— Гроші закінчилися. Був дуже крутий проект – кондитерська на Хрещатику. Я її зачинив, бо після першого карантину вона була наче в комі. Як у лікарні. І якщо зараз другий карантин… О ні! Я не зможу зарплатню давати. І що робити?

Ресторан у Вільнюсі Ектору теж довелося закрити, так і не відкривши. Шеф-кухар втратив тисячі доларів, бо встиг вкластися в дорогий ремонт приміщення. У господарстві лишилося два столичних ресторани, і ті на межі закриття.

— Наш ресторан – це не моя власність. Це кожен день – оренда. А ще потрібно платити офіціантам, кухарям, хостес, усім людям. Мені казали: Екторе, будь ласка, я мушу заплатити за оренду квартири, інакше опинюся на вулиці. І всі плакали кожного дня. І що ж мені робити? Ну гаразд. Я щодня намагаюся давати гроші, потроху. Але що буде завтра? Я непокоюся не за себе, а за наших співробітників – бо це сім’я.

Менш драматично переживає свої втрати грузинський холостяк Іраклі Макацарія. Рік тому чоловік відкрив ювелірний бізнес. Але тільки-но стильні прикраси, та ще й під відомим ім’ям, набули попиту, у світ прийшла пандемія. Продаж упав.

— Усі бізнеси, які зараз є, постраждали. Люди опинилися в такій ситуації, що вже й не думають про якісь прикраси, одежу чи ще щось. Зараз усі замислилися, що найголовніше в житті – це здоров’я.

Та найбільше по кому вдарила коронавірусна пандемія – це музиканти, які жили здебільшого на гонорари від концертів та корпоративів. Немає заходів – немає грошей. У вересні Оля Полякова, Альона Альона та інші під стінами кабміну вимагали від міністрів пояснень, чому одні вільно виступають, збирають великі аудиторії, не дотримуються правил, а інші через урядові постанови змушені скасовувати концерти й зазнавати збитків. Палку промову тоді виголосила королева ночі Оля Полякова:

— В умовах, коли чотири дні тому у нас тут був Джонні, в одному прекрасному клубі… Наплив людей, усі без масок, людина виступає, всі танцюють… А інші… От, наприклад, у мене зараз під загрозою концерт у Білій Церкві – на свіжому повітрі, із розсаджуванням через ряд і через два місця, із масками! І незрозуміло, чи буде той концерт. Це справді дискримінація!

Щоб фінансово підстрахувати себе, Оля Полякова вигадала новий спосіб заробітку.

Вона вирішила продавати свої відеопривітання – їх може замовити будь-хто. За 2 тис. грн – онлайн-привітання, за 5 тис. – онлайн-дзвінок, за 10 тис. грн – онлайн-конференція або навіть караоке із зіркою. Половину виручених коштів Полякова передає на благодійність – у фонд, який опікується старенькими.

— Сьогодні є люди, яким ще важче, ніж нам. Бабусі й дідусі, вони не мають змоги виходити з дому. І ми за ці гроші купуємо пакунки з продуктами й доставляємо їм додому.

Пасивний дохід на карантині вигадала й українська співачка Ірина Федишин. Артистка продає авторські права своїх пісень для діджинглів.

— Понад мільйон користувачів поставили замість гудка мої пісні. Компанія звітує, і наразі це єдине моє джерело доходу.

Тим часом уряд і досі не надав артистам конкретних правил виступів. Хоча це єдине, що може врятувати український шоу-бізнес від краху, впевнений телеведучий Григорій Решетник.

— Нам, людям культури, багато не треба. Просто намалювати правила, за якими все відбуватиметься, якісь терміни передбачити. Я намагаюся бути оптимістом, а хтось у відчаї, у багатьох опускаються руки. Я прошу в тих людей, які ухвалюють рішення на державному рівні, окреслити правила. Ми слухняні, ми порядні, ми дочекаємося.

Без виступів залишилися і дівчата з ВІА Гри. Буквально кілька тижнів тому склад гурту оновився. Прийшли 24-річні Уляна Синецька, яка вже співала в гурті з 2018-го, та Ксенія Попова – учасниця 8-го сезону Х-Фактора, а також дев’ятнадцятирічна Софія Тарасова – переможниця дитячого Євробачення. Уляна Синецька так прокоментувала знайомство з новими колежанками по гурту:

— Мені пощастило, що приєдналися дуже талановиті й гарні дівчата. Костянтин натхненний, пише нові пісні. Я також продовжую спілкуватися із Ерікою Герцег – ми в чудових стосунках. І нас підтримує Віра Брежнєва. Вона та Костянтин вірять в нас.

Дівчата розповіли, що Віра часто буває в них на репетиціях, підказує, як правильно подавати себе глядачеві, а ще – як красиво та сексуально подати сукню на собі.

— Вона на репетиціях дає нам поради і щодо костюмів, і як розподілити свою енергію на сцені. Це справді цінні поради, і ми їй дуже вдячні!

Дівчата поки що вивчають тільки теорію: тексти пісень, рухи на сцені. Утім, не втрачають надії й на практику – живі концерти перед глядачами, яких у нового складу ВІА Гри через карантин ще не було.

— Ви знаєте, у нас такий період, ми тільки-но починаємо працювати разом і цінуємо цей час. Він даний, щоб підготувати нову програму, дізнатися краще одна про одну. Але сподіваємося, що найближчим часом у нас буде можливість все це показати глядачам і повністю віддаватися енергетично.

Та плани музикантів можуть розбитися об нову реальність. Україна минулого тижня двічі впритул наближалася до 15 тисяч хворих за добу. Тому зараз усі обговорюють можливість запровадження повного локдауну і те, як його пережити. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: якщо кількість хворих буде 25-30 тис. на добу, медична система не витримає, простіше кажучи – не буде лікарняних ліжок. Тож Україна має всі ризики отримати ще один локдаун.

— Головна цифра, на яку ми спираємося, коли говоримо про повний жорсткий карантин, – це виключно завантаженість нашої системи. Якщо подивитися на сьогоднішню динаміку, можна говорити про 25-30 тис. Сьогоднішні розрахунки свідчать: така кількість хворих може дати 75% наповненість лікарень. А це вже серйозна цифра.

А нині артисти переймаються не так щодо своїх виступів, як щодо здоров’я – свого і своїх шанувальників.

— Ми сумуємо не тому, що не працюватимемо, – ми ще своє візьмемо. Головне, щоб ніхто не хворів і все це нарешті скінчилося. Тож усім бажаємо здоров’я, – кажуть у гурті ВІА Гра.

— Я багато років займаюся спортом. Це найголовніше! Здоровий спосіб життя, правильне харчування, вітаміни для підтримки імунітету, – розповідає Іраклі Макацарія.

— Трошки варто почекати, не здаватися і знаходити, куди ще можна спрямувати свої творчі здібності, – каже Григорій Решетник.