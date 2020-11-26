Актриса та зірка фільму Трансформери Меган Фокс офіційно подала на розлучення з Браяном Остіном Гріном. Вона подала заяву у суд Лос-Анджелеса.

Фокс попросила у своїй заяві встановити спільну опіку над їхніми дітьми. Вона відмовляється від права на подружню підтримку.

Водночас актор Браян Остін Грін теж подав документи на розлучення. Він погодився на умови, які запропонувала Меган Фокс.

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Грін стверджує, що вони розійшлися в березні 2020 року, а Фокс каже, що це відбулося у листопаді 2019 року. До цього пара не говорила про стосунки на публіку. Вони одружилися 10 років тому на Багамах.

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Нині у них троє синів – 8-річний Ноа Шеннон, 6-річний Боді Ренс та 4-річний Джорні Рівер.

Меган вже має нові стосунки з реп-виконавцем та актором Колсоном Бейкером. 23 листопада пара прийшла на церемонію American Music Awards.

Меган Фокс покинула Гріна

Ще у травні 2020 року ЗМІ писали про те, що Меган Фокс покинула Браяна Остіна Гріна заради Колсона Бейкера. У червні пару заскочили за палкими поцілунками на вулицях Лос-Анджелеса.

Вони перестали приховувати стосунки. За словами закоханих, під час першої зустрічі вони відчули особливий зв’язок.

Джерело: TMZ