День подяки 2020, сімейне свято у США, голівудські зірки відзначили досить скромно, без пишного застілля і компаній.

Актори та співаки поділилися знімками в Instagram.

Вони відзначали свято на самоті, у тісному сімейному колі, з домашніми вихованцями і на природі. Лише деякі ризикнули влаштувати святкові вечірки.

Читайте: День подяки у США – історія свята

Актриса Дженніфер Еністон відзначила День подяки зі своїм цуценям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

А Сальма Хаєк закликала своїх фанатів залишатися у безпеці і бути вдячними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Роберт Дауні Молодший розмістив смішне відео, де він з сумними очима їсть святкову страву – індичку. Актор також закликав усіх дотримуватися карантинних заходів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)

Лише співачка Мадонна не побоялася влаштувати цього дня вечірку. Вона відзначила День подяки танцями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

А актор Дуейн Джонсон (Скеля) влаштував атмосферний пікнік на природі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от therock (@therock)

Різ Візерспун провела цей день у тісному сімейному колі. Вона подякувала всім медичним працівникам, які борються з пандемією.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

А футболіст Девід Бекхем поділився теплими спогадами про День подяки у США і привітав своїх американських друзів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

День подяки

День подяки у США відзначають у кожен четвертий четвер листопада.

Це сімейне свято, коли американці збираються у колі найближчих і дякують один одному. Традиційні страви цього дня – індичка і гарбузовий пиріг.

Детальніше про святкування Дня подяки 2020 читайте на Фактах ICTV.