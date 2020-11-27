День подяки 2020, сімейне свято у США, голівудські зірки відзначили досить скромно, без пишного застілля і компаній.
Актори та співаки поділилися знімками в Instagram.
Вони відзначали свято на самоті, у тісному сімейному колі, з домашніми вихованцями і на природі. Лише деякі ризикнули влаштувати святкові вечірки.
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Актриса Дженніфер Еністон відзначила День подяки зі своїм цуценям.
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А Сальма Хаєк закликала своїх фанатів залишатися у безпеці і бути вдячними.
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Роберт Дауні Молодший розмістив смішне відео, де він з сумними очима їсть святкову страву – індичку. Актор також закликав усіх дотримуватися карантинних заходів.
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Лише співачка Мадонна не побоялася влаштувати цього дня вечірку. Вона відзначила День подяки танцями.
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А актор Дуейн Джонсон (Скеля) влаштував атмосферний пікнік на природі.
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Різ Візерспун провела цей день у тісному сімейному колі. Вона подякувала всім медичним працівникам, які борються з пандемією.
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А футболіст Девід Бекхем поділився теплими спогадами про День подяки у США і привітав своїх американських друзів.
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День подяки
День подяки у США відзначають у кожен четвертий четвер листопада.
Це сімейне свято, коли американці збираються у колі найближчих і дякують один одному. Традиційні страви цього дня – індичка і гарбузовий пиріг.
Детальніше про святкування Дня подяки 2020 читайте на Фактах ICTV.