За життям відомих особистостей пильно стежить увесь світ. Журналісти й фанати часто переглядають та коментують відеокліпи популярних селебріті. Зокрема таких зірок, як Майлі Сайрус, Лана Дель Рей, Біллі Айліш або BTS. Не обділяють увагою також українських музикантів.

Найпопулярніші прем’єри кліпів у листопаді 2020 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Miley Cyrus – Prisoner ft. Dua Lipa

Дві поп-королеви об’єдналися для ретро-синглу нового альбому Майлі Сайрус Plastic Hearts. Пісня Prisoner вийшла разом із відеокліпом, який зняли Сайрус та Алана О’Херліхі.

Відео починається з атмосфери стилю жахів Роккі Хоррора з фірмовою усмішкою Майлі, після чого вона сідає за кермо туристичного автобуса з Дуа Ліпою. Потім дівчата веселяться та змінюють вбрання у задній частині автобуса, як рок-гурт 80-х років.

Згодом Сайрус упускає банку з коктейльними вишнями на обличчя Ліпи, створюючи враження, ніби та вся в крові. Все закінчується тим, що дует виконує концерт перед фанатами, після чого на екрані з’являється непристойне повідомлення про колишніх.

Lana Del Rey – Summertime The Gershwin Version

Лана Дель Рей поділилася своїм виконанням джазового стандарту Джорджа Гершвіна 1935 року Summertime.

Співачка переспівала композицію для підвищення обізнаності, підтримки та фінансування філармонійних оркестрів під час пандемії коронавірусу. Лана Дель Рей закликає кавером своїх шанувальників робити пожертви до благодійного фонду групи Лос-Анджелеса.

Наприкінці серпня 2019 року Лана Дель Рей випустила кліп на пісню Doin’ Time. Трек став успішним кавером на хіт 1990-х Sublime – Doin’ Time/Summertime, що в свою чергу є хіп-хоп версією Summertime тієї ж 1935 року.

Miyagi & Andy Panda – YAMAKASI

Miyagi & Andy Panda випустили кліп на трек Yamakasi. Відео знімали протягом кількох тижнів на батьківщині артистів у Північній Осетії. Зміст кліпу музиканти вирішили не коментувати.

– Нехай кожен глядач сам зробить висновки після перегляду, – сказали музиканти.

Режисером музичного кліпу став Єгор Тарасов. Фільмування відбувалося в нелегких умовах: конструкції для камери варили на знімальному майданчику. Також за один день звели будинок, який того ж вечора спалили.

BTS – Life Goes On

Світові суперзірки зробили довгоочікуване повернення зі своїм новим альбомом Be (в перекладі – Бути). Менше ніж за 24 години було продано понад 2 млн копій. Лише за перші 30 хвилин після виходу альбому було продано понад один млн копій.

Кожен артист групи BTS брав участь у створенні альбому. Кліп на пісню Life Goes On зняв наймолодший учасник Чон Чонґук, який став його першим музичним відео як режисера.

– Я старався з усіх сил. Я хотів підкреслити – це реальність, щирість та достовірність. Це було основою мого обговорення з персоналом та режисерами. Я намагався якомога більше відобразити думку учасників у відео, – сказав Чонгук про свій режисерський досвід.

Life goes on (в перекладі – Життя триває) – це емоційний трек, який зображає надії та сили за часів несподіваних невдач.

Billie Eilish – Therefore I Am

Біллі Айліш нещодавно випустила сингл My Future без анонсу, а слідом за ним вийшов її останній трек Therefore I Am. Співачка випустила пісню разом із самостійним музичним відео, в якому вона ходить порожнім торговельним центром. Але що означають слова до нового треку?

Назва буде знайома людям, оскільки це переклад відомої цитати філософа Рене Декарта Я мислю, отже я існую, що на латині пишеться Cogito ergo sum. Твердження означає, що існування думки є доказом реальності власного розуму.

Лейтмотив пісні – це звернення до хейтерів та висміювання їхньої точки зору.

KAZKA x ALEKSEEV – Поруч

Композиція – це перша пісня саундтреку до анімаційного серіалу KAZKA. Таємниця Чарголосу. Прообразом головної героїні стала вокалістка групи KAZKA Олександра Заріцька.

Автором музики до синглу Поруч став відомий композитор Руслан Квінта, а текст для пісні написала інді-співачка Катя Офліян з групи Ofliyan.

DOROFEEVA – gorit

Надя Дорофєєва після розпаду гурту Время и стекло представила музичну прем’єру. Пісня Gorit – перша пісня її сольного проекту DOROFEEVA. Текст і музику пісні Дорофєєва написала спільно з продюсером Олексієм Потапенком, більш відомим як Потап. Режисером відео стала Таню Муінне.

Сама співачка раніше зазначила, що цей кліп – зображення того, як вона змінилася. Через три дні після прем’єри артистка очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart.

MARUV – Maria

Нещодавно епатажна співачка презентувала кліп на пісню Maria. Співачку надихнули мексиканські серіали, та й сам сюжет нагадує латиноамериканські пристрасті: Марія закохалася в наркобаронессу Пенелопу.

Все було добре, аж доки одного разу Марія вирішила розважитися з Хуаном. Пенелопа застукала зрадників і влаштувала їм солодке життя. Однак варто відзначити прекрасну роботу оператора – ефект з наїздом та від’їздом камери раніше ще ніколи не був таким доречним у музичних кліпах.

The hardkiss – Все було так

Український гурт The Hardkiss на своєму YouTube-каналі презентував кліп на трек Все було так. У новій відеороботі фронтвумен гурту Юлія Саніна та її чоловік, продюсер Валерій Бебко вперше екранізували історію свого кохання.

— У фіналі пісні я фактично зізналася у коханні своєму чоловікові й ми показали нашого сина Даню, який сам захотів знятися в цій історії, — розповідає Юлія Саніна.

Пісня Все було так увійде до нового альбому The Hardkiss, реліз якого заплановано на весну 2021 року.

Кліп Реве та стогне Дніпр широкий переміг на фестивалі в Австрії

Раніше Факти ICTV писали, що музичний кліп Реве та стогне Дніпр широкий здобув нагороду за найкраще музичне відео на AUSTRIAN FILMFESTIVAL 2020. Він є інтегрованою частиною документального повнометражного фільму Хор Верьовки NOW режисера Володимира Шпака.

У фільмі музичну композицію Реве та стогне Дніпр широкий, на слова відомого вірша Т. Г. Шевченка, виконує Національний заслужений академічний український народний хор імені Г. Г. Верьовки.

Виробництво стрічки здійснювала компанія Fresh Production Group (продюсери Юлія Чернявська та Олег Щербина) спільно з ANEBO production (режисер фільму Володимир Шпак, продюсери Олександр Ільяшенко, Михайло Самосуд), за підтримки Українського культурного фонду.