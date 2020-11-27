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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Оксана Доротюк |

Настя Каменських презентувала кліп на пісню Vibe

Українська співачка Настя Каменських – NK презентувала кліп на нову пісню Vibe.

За словами артистки, пісня має назву Vibe, тому що вона передає всі емоції, які відчуває сама співачка. У ній є всі глибинні відчуття та жіночі переживання.

 – Це історія неймовірного кохання. У кожному мить, у кожній ноті присутні сильні вібрації пристрасті та потягу. Хочу, щоб слухач поринав у них і відчув цю силу сповна, – зазначила співачка.

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Також Настя Каменських зазначила, що пісня та представлений відеоряд відображають глибокі та сильні почуття, які охоплюють все тіло і кидають у вир яскравих і пристрасних емоцій.

Прем’єра кліпу Película

Наприкінці вересня поп-діва Настя Каменських випустила лірик-відео на пісню Película у стилістиці популярного мексиканського свята El Día de Muertos.

У кліпі NK постає в абсолютно новому амплуа, адже співачка буде в образі самої Dia De Muertos.

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