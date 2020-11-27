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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Оранжерея, свічки та гітара: Вакарчук презентував атмосферний кліп на пісню Знову

Відомий український музикант Святослав Вакарчук випустив новий кліп на пісню Знову.

Артист став автором та солістом нового проекту під назвою Оранжерея.

Символічно, що кліп було знято в оранжереї в київському національному комплексі ВДНХ.

Святослав Вакарчук – Знову: прем’єра кліпу

– Ми записали її ще в роботі над альбомом Океану Ельзи, але зрозуміли, що це одна з тих пісень, в яких цікава своя доля. В цьому є певна енергія, яка варта того, щоб бути записаною в окремому проекті, – поділився Святослав Вакарчук.

Режисером кліпу Знову став Олександр Коршак: клавішник ОЕ Мілош Єліч та бас-гітарист ОЕ Денис Дудко грають на акустичних гітарах.

Читайте: Вакарчуку – 45! Цікаві факти і найкращі пісні Океану Ельзи (ТЕСТ)

Користувачі соцмереж оцінили глибину та змістовність тексту пісні, а також звернули увагу на те, що з часом голос Святослава дещо змінився.

Вакарчук пішов з Верховної Ради

11 червня народний депутат від фракції Голос, а також відомий співак Святослав Вакарчук склав мандат та пішов з Верховної Ради.

– Моя головна місія виконана – я привів партію до Ради, а тепер справа за молоддю, – заявив політик.

На посаді народного депутата Вакарчук пробув менше року.

У 2007 році артист вже балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради: тоді він став депутатом від Нашої України – Народної самооборони, однак через рік відмовився від мандату.

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