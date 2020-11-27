Святослав Вакарчук – Знову: прем’єра кліпу

Відомий український музикант Святослав Вакарчук випустив новий кліп на пісню Знову.

Артист став автором та солістом нового проекту під назвою Оранжерея.

Символічно, що кліп було знято в оранжереї в київському національному комплексі ВДНХ.

– Ми записали її ще в роботі над альбомом Океану Ельзи, але зрозуміли, що це одна з тих пісень, в яких цікава своя доля. В цьому є певна енергія, яка варта того, щоб бути записаною в окремому проекті, – поділився Святослав Вакарчук.

Режисером кліпу Знову став Олександр Коршак: клавішник ОЕ Мілош Єліч та бас-гітарист ОЕ Денис Дудко грають на акустичних гітарах.

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Користувачі соцмереж оцінили глибину та змістовність тексту пісні, а також звернули увагу на те, що з часом голос Святослава дещо змінився.

Вакарчук пішов з Верховної Ради

11 червня народний депутат від фракції Голос, а також відомий співак Святослав Вакарчук склав мандат та пішов з Верховної Ради.

– Моя головна місія виконана – я привів партію до Ради, а тепер справа за молоддю, – заявив політик.

На посаді народного депутата Вакарчук пробув менше року.

У 2007 році артист вже балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради: тоді він став депутатом від Нашої України – Народної самооборони, однак через рік відмовився від мандату.