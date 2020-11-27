PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

Перший кліп оновленого складу ВІА Гри: прем’єра відео до пісні Рикошет

Оновлений склад гурту ВІА Гра представив новий кліп на пісню Рикошет.

Відео вийшло на YouTube-каналі Meladze Music. Музику та слова пісні написав відомий музикант і продюсер гурту Костянтин Меладзе.

У відеокліпі учасниці ВІА Гри Уляна Синецька, Ксенія Попова та Софія Тарасова грають в бейсбол. Співачки поділились, що згодом готуються випустити нові пісні.

— Нам подобається співпрацювати, ми зловили одну хвилю, однакові цілі, бачення того, як повинен зараз виглядати гурт, як ми повинні себе презентувати, як співати.

Костянтин (Меладзе, – Ред.) натхненний – чекаємо нових пісень. У нас зараз вийшла приголомшлива пісня Рикошет, — сказала Уляна Синецька.

Читайте: Про сльози, коронавірус і Новий рік — інтерв’ю оновленої ВІА Гри

Настя Каменських презентувала кліп на пісню Vibe

Українська співачка Настя Каменських – NK презентувала кліп на нову пісню Vibe.

За словами артистки, пісня має назву Vibe, тому що вона передає всі емоції, які відчуває сама співачка. У ній є всі глибинні відчуття та жіночі переживання.

Фото: ВІА Гра

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка