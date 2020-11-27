Оновлений склад гурту ВІА Гра представив новий кліп на пісню Рикошет.

Відео вийшло на YouTube-каналі Meladze Music. Музику та слова пісні написав відомий музикант і продюсер гурту Костянтин Меладзе.

У відеокліпі учасниці ВІА Гри Уляна Синецька, Ксенія Попова та Софія Тарасова грають в бейсбол. Співачки поділились, що згодом готуються випустити нові пісні.

— Нам подобається співпрацювати, ми зловили одну хвилю, однакові цілі, бачення того, як повинен зараз виглядати гурт, як ми повинні себе презентувати, як співати.

Костянтин (Меладзе, – Ред.) натхненний – чекаємо нових пісень. У нас зараз вийшла приголомшлива пісня Рикошет, — сказала Уляна Синецька.