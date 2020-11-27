Оновлений склад гурту ВІА Гра представив новий кліп на пісню Рикошет.
Відео вийшло на YouTube-каналі Meladze Music. Музику та слова пісні написав відомий музикант і продюсер гурту Костянтин Меладзе.
У відеокліпі учасниці ВІА Гри Уляна Синецька, Ксенія Попова та Софія Тарасова грають в бейсбол. Співачки поділились, що згодом готуються випустити нові пісні.
— Нам подобається співпрацювати, ми зловили одну хвилю, однакові цілі, бачення того, як повинен зараз виглядати гурт, як ми повинні себе презентувати, як співати.
Костянтин (Меладзе, – Ред.) натхненний – чекаємо нових пісень. У нас зараз вийшла приголомшлива пісня Рикошет, — сказала Уляна Синецька.
Читайте: Про сльози, коронавірус і Новий рік — інтерв’ю оновленої ВІА Гри
Настя Каменських презентувала кліп на пісню Vibe
Українська співачка Настя Каменських – NK презентувала кліп на нову пісню Vibe.
За словами артистки, пісня має назву Vibe, тому що вона передає всі емоції, які відчуває сама співачка. У ній є всі глибинні відчуття та жіночі переживання.
Фото: ВІА Гра