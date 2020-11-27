Холостячка 2020 на СТБ: хто з учасників підходить Ксенії Мішиній

Уже другий місяць українські глядачі спостерігають за тим, як розгортаються стосунки актриси, зірки серіалу Кріпосна Ксенії Мішиної з учасниками шоу Холостячка.

Багато глядачів уже обрали своїх фаворитів, а також припускають, хто саме найбільше підійде Ксенії Мішиній.

На реаліті-шоу залишилися тільки п’ять учасників, яких між собою навіть порівнювати складно, бо хлопці всі дуже різні і всіляко намагаються завоювати увагу холостячки.

Олексій Тригубенко – боязкий і моментами сором’язливий чоловік, який дещо губиться, коли бачить Ксенію. На побаченнях він спочатку допомагав Мішиній побороти страх перед кіньми, а потім здійснив її мрію – прогулянку на повітряній кулі.

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До речі, в мережі багато користувачів узахваті від Олексія, проте зазначають, що попри його позитивні якості, Ксенія не відчуває до нього пристрасті.



















Погані хлопці, френдзона та пристрасть: хто з учасників Холостячки підходить Мішиній / 5 фотографий

Андрій Шатирко – позитивний і, мабуть, найактивніший учасник. Однак як на проекті, так і глядачі вже встигли передбачити для нього долю гарного друга для Ксенії, але точно не коханого.



















Погані хлопці, френдзона та пристрасть: хто з учасників Холостячки підходить Мішиній / 5 фотографий

Андрій Рибак – учасник, який з першої зустрічі завоював увагу Ксенії, проте згодом він трохи розгубив свою активність. Як виявилося його хвилював момент, що в боротьбі за кохання він втратить свого товариша Олександра Еллерта.

У мережі Андрій має величезну фан-підтримку, а користувачі не раз писали, що бачать його поруч з холостячкою.



















Погані хлопці, френдзона та пристрасть: хто з учасників Холостячки підходить Мішиній / 5 фотографий

Євген Ковтуненко – впевнений і спокійний чоловік, який самими діями намагається продемонструвати своє ставлення до холостячки. У мережі вже пишуть, що такий успішний та інтелігентний чоловік, якщо не виграє, то має стати наступним холостяком.



















Погані хлопці, френдзона та пристрасть: хто з учасників Холостячки підходить Мішиній / 5 фотографий

Ігор Бабко – учасник, якого вже встигли охрестити найпасивнішим. Можливо, через молодий вік йому просто бракує досвіду і сміливості проявити себе, проте шанувальники Ксенії не бачать його поруч з нею.















Погані хлопці, френдзона та пристрасть: хто з учасників Холостячки підходить Мішиній / 4 фотографии

Олександр Еллерт – учасник, який отримав перший поцілунок на проекті, проте до цього між ним та Ксенією кілька разів виникали суперечки, хоча шанувальники вже пишуть про перчинку в їхніх стосунках.

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Погані хлопці, френдзона та пристрасть: хто з учасників Холостячки підходить Мішиній / 5 фотографий

Хто з учасників Холостячки підходить Ксенії Мішиній? Андрій Рибак

Андрій Шатирко

Олексій Тригубенко

Ігор Бабко

Євген Ковтуненко

Олександр Еллерт Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Якого чоловіка шукає Ксенія Мішина

Актриса зізналася, що хоче зустріти на проекті свою людину.

– Мене постійно запитують, яким він повинен бути. Насамперед, я повинна його відчути. Зустріч своєї істинної другої половинки це складний та тривалий шлях. Навіть стосунки або заміжжя не означають, що ти вже зустрів свою людину, тому що відсоток розлучень у нашій країні досить великий, – зазначає Ксенія Мішина.

Також холостячка розповідала, які риси характеру у чоловіках її відштовхують, зокрема безвідповідальність, самомилування та нездатність віддавати.

– Не люблю, коли чоловіки брешуть, не відповідають за свої слова та бояться, – додала Ксенія Мішина.

Чому жінки обирають поганих хлопців

На проекті за серце Ксенії Мішиної змагалися різні чоловіки, як надмірно спокійні та ласкаві, так і досить суперечливі персонажі.

– Дівчата обирають поганих хлопців з кількох причин. Перше – це стереотип, який впливає на наших жінок. Але це не є нормою, – зазначає психолог проекту Холостячка, кандидат психологічних наук Світлана Арефнія.

За її словами, сімейна модель з дитинства впливає на поведінку жінки у дорослому житті.

– Можливо, батько був агресивним, емоційним, то жінка згодом шукає його прототип. Також чоловік у нас асоціюється з безпекою. І загалом у кожній родині тато формує і відповідає за безпеку, тобто за наші фізичні та психічні кордони, – розповідає психолог.

Вона зазначає: якщо жінка росла без батька, то у неї ці кордони не сформовані.

– Вона буде шукати несвідомо таких чоловіків, які можуть їй дати цю захищеність. У жінок йде така зв’язка агресія дорівнює безпеці. Хоча часто це є хибним, – розповідає Світлана Арефнія.

Чому деякі чоловіки потрапляють у так звану френдзону

– Тут може зіграти кілька факторів. Спокійний і стабільний чоловік підходить певному типу жінок, які саме такого і шукають, бо у них раніше життя було занадто насиченим. Якщо у неї було багато конфліктів, то зараз їй потрібна тиха гавань, – зазначає Світлана Арефнія.

Спеціаліст розповідає, що жінки за своєю природою емоційні. Тому для них важливий емоційний зв’язок з чоловіком.

Саме чоловіки, які можуть зарядити жінку емоційно отримують її прихильність.

Чоловік, який перебуває у френдзоні, занадто позитивний. Наче ми говоримо про полярності: з одного боку – надмірна активність, а з іншого – спокій і відсутність будь-яких дій. А потрібно прагнути до балансу.

– Навіть якщо ти прагнула до тихої гавані, то ти довго там не просидиш. Тобі захочеться в якийсь момент емоцій. Тому важливо, щоб чоловік умів балансувати, не загострювати тільки в агресії, демонстративності або спокої, – розповідає психолог.

Однак також є жінки, яким потрібні саме емоційні гойдалки, тому що так вона відчуватиме себе живою.

– Вона не може бути у спокої, хоча у неї і може бути у цьому потреба. Зазвичай емоційні гойдалки влаштовують, коли у неї є якась внутрішня незадоволеність. Коли жінка не може отримати те, що хоче, не може озвучити свої потреби, – зазначає психолог.

Як пройшов 5 випуск Холостячки