Холостячка 2020 на СТБ: хто з учасників підходить Ксенії Мішиній

Уже другий місяць українські глядачі спостерігають за тим, як розгортаються стосунки актриси, зірки серіалу Кріпосна Ксенії Мішиної з учасниками шоу Холостячка.
Багато глядачів уже обрали своїх фаворитів, а також припускають, хто саме найбільше підійде Ксенії Мішиній.
На реаліті-шоу залишилися тільки п’ять учасників, яких між собою навіть порівнювати складно, бо хлопці всі дуже різні і всіляко намагаються завоювати увагу холостячки.
Олексій Тригубенко – боязкий і моментами сором’язливий чоловік, який дещо губиться, коли бачить Ксенію. На побаченнях він спочатку допомагав Мішиній побороти страх перед кіньми, а потім здійснив її мрію – прогулянку на повітряній кулі.
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До речі, в мережі багато користувачів узахваті від Олексія, проте зазначають, що попри його позитивні якості, Ксенія не відчуває до нього пристрасті.
Андрій Шатирко – позитивний і, мабуть, найактивніший учасник. Однак як на проекті, так і глядачі вже встигли передбачити для нього долю гарного друга для Ксенії, але точно не коханого.
Андрій Рибак – учасник, який з першої зустрічі завоював увагу Ксенії, проте згодом він трохи розгубив свою активність. Як виявилося його хвилював момент, що в боротьбі за кохання він втратить свого товариша Олександра Еллерта.
У мережі Андрій має величезну фан-підтримку, а користувачі не раз писали, що бачать його поруч з холостячкою.
Євген Ковтуненко – впевнений і спокійний чоловік, який самими діями намагається продемонструвати своє ставлення до холостячки. У мережі вже пишуть, що такий успішний та інтелігентний чоловік, якщо не виграє, то має стати наступним холостяком.
Ігор Бабко – учасник, якого вже встигли охрестити найпасивнішим. Можливо, через молодий вік йому просто бракує досвіду і сміливості проявити себе, проте шанувальники Ксенії не бачать його поруч з нею.
Олександр Еллерт – учасник, який отримав перший поцілунок на проекті, проте до цього між ним та Ксенією кілька разів виникали суперечки, хоча шанувальники вже пишуть про перчинку в їхніх стосунках.
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Хто з учасників Холостячки підходить Ксенії Мішиній?
Якого чоловіка шукає Ксенія Мішина
Актриса зізналася, що хоче зустріти на проекті свою людину.
– Мене постійно запитують, яким він повинен бути. Насамперед, я повинна його відчути. Зустріч своєї істинної другої половинки це складний та тривалий шлях. Навіть стосунки або заміжжя не означають, що ти вже зустрів свою людину, тому що відсоток розлучень у нашій країні досить великий, – зазначає Ксенія Мішина.
Також холостячка розповідала, які риси характеру у чоловіках її відштовхують, зокрема безвідповідальність, самомилування та нездатність віддавати.
– Не люблю, коли чоловіки брешуть, не відповідають за свої слова та бояться, – додала Ксенія Мішина.
Чому жінки обирають поганих хлопців
На проекті за серце Ксенії Мішиної змагалися різні чоловіки, як надмірно спокійні та ласкаві, так і досить суперечливі персонажі.
– Дівчата обирають поганих хлопців з кількох причин. Перше – це стереотип, який впливає на наших жінок. Але це не є нормою, – зазначає психолог проекту Холостячка, кандидат психологічних наук Світлана Арефнія.
За її словами, сімейна модель з дитинства впливає на поведінку жінки у дорослому житті.
– Можливо, батько був агресивним, емоційним, то жінка згодом шукає його прототип. Також чоловік у нас асоціюється з безпекою. І загалом у кожній родині тато формує і відповідає за безпеку, тобто за наші фізичні та психічні кордони, – розповідає психолог.
Вона зазначає: якщо жінка росла без батька, то у неї ці кордони не сформовані.
– Вона буде шукати несвідомо таких чоловіків, які можуть їй дати цю захищеність. У жінок йде така зв’язка агресія дорівнює безпеці. Хоча часто це є хибним, – розповідає Світлана Арефнія.
Чому деякі чоловіки потрапляють у так звану френдзону
– Тут може зіграти кілька факторів. Спокійний і стабільний чоловік підходить певному типу жінок, які саме такого і шукають, бо у них раніше життя було занадто насиченим. Якщо у неї було багато конфліктів, то зараз їй потрібна тиха гавань, – зазначає Світлана Арефнія.
Спеціаліст розповідає, що жінки за своєю природою емоційні. Тому для них важливий емоційний зв’язок з чоловіком.
Саме чоловіки, які можуть зарядити жінку емоційно отримують її прихильність.
Чоловік, який перебуває у френдзоні, занадто позитивний. Наче ми говоримо про полярності: з одного боку – надмірна активність, а з іншого – спокій і відсутність будь-яких дій. А потрібно прагнути до балансу.
– Навіть якщо ти прагнула до тихої гавані, то ти довго там не просидиш. Тобі захочеться в якийсь момент емоцій. Тому важливо, щоб чоловік умів балансувати, не загострювати тільки в агресії, демонстративності або спокої, – розповідає психолог.
Однак також є жінки, яким потрібні саме емоційні гойдалки, тому що так вона відчуватиме себе живою.
– Вона не може бути у спокої, хоча у неї і може бути у цьому потреба. Зазвичай емоційні гойдалки влаштовують, коли у неї є якась внутрішня незадоволеність. Коли жінка не може отримати те, що хоче, не може озвучити свої потреби, – зазначає психолог.
Як пройшов 5 випуск Холостячки
У п’ятому випуску реаліті Холостячка на СТБ Ксенія Мішина побачила чоловіків з нового боку, адже прожила разом ними на острові цілий тиждень. Учасники встигли насолодитися йогою на воді, помедитувати, а ще політати на повітряній кулі.
Цього тижня усі шість учасників залишилися на проекті.
Найспекотнішим моментом можна назвати перший поцілунок на проекті. Це сталося під побачення холостячки з Олександром Еллертом. Проте поки вони вирішили про це не повідомляти іншим учасникам.