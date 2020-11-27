Відома українська співачка потрапила в мовний скандал

Українська співачка та учасниця Нацвідбору на Євробачення 2019 Кіра Мазур потрапила в мовний скандал.

Нещодавно вона опублікувала пост на своїй сторінці в Facebook російською мовою. Підписники написали у коментарях багато негативних слів та порівняли зі знаменитостями, які дотримуються проросійських поглядів.

Згодом співачка видалила пост та опублікувала свій коментар.

—Я розмовляю чотирма мовами. І я за мир у всьому світі. А ще я повністю всіма руками і ногами за Україну. Крим – український. Українська мова – державна. Донбас – Україна. Слава Україні! Але! У нашій “демократичній багатонаціональній і незалежній державі” гноблять вже все і всіх. Тому і тріщить воно по швах, чого ворог і бажає. І замість того, щоб підтримувати один одного, не залежно від того, хто ти і якою мовою розмовляєш, ми просто один одного знищуємо, — написала вона.

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Співачка зазначила, що потрібно мотивувати людей вчити українську мову, але не примушувати.

— Російська мова – частина нашої історії, хочете ви того чи ні. Це не добре і не погано – це просто факт! Половина України говорить російською. Так що ж ми з цією половиною зробимо? Самі відправимо їх в Росію? — написала Кіра.

За словами учасниці Нацвідбору на Євробачення 2019, вона патріот своєї країни.

— Такого патріота як я – потрібно ще пошукати. Поняття “патріотизм” жахливо понівечене і віддає чимось мерзенним тепер. Коротше, я буду собою і мені наср*ти. Я писала, пишу і буду писати музику, пости та говорити всіма мовами, на яких можу і хочу. Саме такі у мене уявлення про демократичну вільну країну, – резюмувала вона.

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Кіра Мазур – українська співачка, композитор і автор текстів. Її музика відрізняється еклектичним стилем – поєднанням елементів українського фолку з різними стилями.

З піснею Дихати вона взяла участь в нацвідборі на Євробачення 2019.

Чий Крим, гастролі у РФ і зміна правил. Чому Україна не їде на Євробачення

Національний відбір Євробачення 2019 супроводжувала низка скандалів.

Спочатку відмова від участі у конкурсі фаворитки Tayanna, потім факти про гастролі українських артистів у РФ, а насамкінець скандал з піснею і позбавлення переможця відбору MARUV можливості представляти нашу країну на міжнародному конкурсі.

Фото: Кіра Мазур