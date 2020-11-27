Алла Пугачова без макіяжу після лазні – фото

Відома радянська та російська співачка Алла Пугачова вразила своїх шанувальників новим фото в Instagram.
Примадонна виклала селфі в банному халаті, шапочці і без макіяжу відразу після лазні.
– Всім, у кого сьогодні банний день – з легким паром! – побажала співачка своїм підписникам.
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Всього за декілька годин публікація Алли Пугачової зібрала майже 100 тис. лайків.
– Ви прекрасні, немає слів, любимо і цінуємо вас, – коментують шанувальники.
Не так давно Алла Пугачова потішила своїх підписників стрункою фігурою в обтислих джинсах.
Схудла прима прогулялася у джинсовому костюмі та чорних прозорих рукавичках під пісню Pretty Woman.
Відео співачки розмістив у себе на сторінці в Instagram її чоловік Максим Галкін.
Фото: Alla Orfey