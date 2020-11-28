27 листопада вийшов 6 випуск проекті Холостячка, в якому чоловіки змагаються за серце Ксенії Мішиної. У цьому випуску герої відправилися у Карпати.

На шостому тижні проект залишив Андрій Шатирко.

Як пройшов випуск, читайте далі на сайті Факти ICTV.

Побачення з Андрієм Рибаком

На перше побачення цього тижня Ксенія відправилась з Андрієм Рибаком. Пара насолоджувалась спа процедурами.

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Вони робили одне одному масаж з розтопленим воском та шоколадом. Андрій намагався поцілувати холостячку, одна вона акуратно викрутилась.

Далі пара пішла у чан, і після розмови про стосунки з батьками, Андрій таки поцілував Ксенію.

Побачення з Андрієм Шатирко

На друге побачення Ксенія відправилась з Андрієм Шатирко, який довго чекав індивідуальної зустрічі.

Холостячка запропонувала чоловіку разом здійснити її мрію – стрибнути з парашуту.

Після неймовірних екстремальних емоцій, пара вирішила провести час більш спокійно та пообідати в ресторані. Розмова у Ксенії знову зайшла про стосунки з батьками.

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Після цієї зустрічі холостячка зрозуміла, що не зможе дати Андрію більше, ніж дружбу.

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Побачення з Женею

Женя вирішив влаштувати головній героїні сюрприз та запросити на вечерю.

Він подарував Ксюші золоту прикрасу. Однак такий жест холостячці не зовсім сподобався, адже, на її думку, Женя надто сильно акцентував увагу на вартості подарунку.

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Тому, коли Женя спробував поцілувати дівчину, вона відмовила йому.

Натомість Олексій вирішив зробити подарунок не для Ксенії, а для її сина. Мішина оцінила, що Олексій турбується про маленького Платона.

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Церемония троянд

У цьому випуски головна холостячка країни вирішила змінити формат церемонії. Вона викликала до себе чоловіків по одному, проводила коротку розмову і вирішувала, чи хоче вона далі пробувати будувати стосунки з цією людиною.

Хто з учасників Холостячки підходить Мішиній

Багато глядачів уже обрали своїх фаворитів, а також припускають, хто саме найбільше підійде Ксенії Мішиній.

На реаліті-шоу залишилися тільки чотири учасники, яких між собою навіть порівнювати складно, бо хлопці всі дуже різні і всіляко намагаються завоювати увагу холостячки.

Факти ICTV розбирались, хто з учасників Холостячки підходить Мішиній.