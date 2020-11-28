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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Netflix не чекає тиждень: як шахіст з України не отримав роль у серіалі Хід королеви

Український шахіст Василь Іванчук розповів, що команда серіалу Хід королеви від Netflix пропонувала йому зіграти одну з ролей.

Іванчук мав зіграти російського гросмейстера Василя Боргова, який у фінальній серії зустрічається за шахівницею з головною героїнею Елізабет Хармон.

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– Мені написали на email, що ось є така пропозиція – зіграти роль Боргова. З’ясував, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм. Тоді написав – що ви конкретно пропонуєте? Я повинен знати більш-менш обсяг роботи. Пройшов, можливо, тиждень між тим як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли – вибачте, ми вже знайшли іншого актора на цю роль, – розповів Іванчук.

Однак консультант серіалу шахіст Гаррі Каспаров розповів, що в основу фінальної партії в серіалі творці поклали реальний шаховий поєдинок гросмейстера Василя Іванчука з американським шахістом Патріком Вольфом у 1993 році. Тоді шахісти зіграли внічию.

Трейлер фільму Манк Девіда Фінчера

Розширений трейлер фільму Манк режисера Девіда Фінчера, прем’єра якого запланована на 4 грудня 2020 року на Netflix, з’явився у мережі.

Біографічна кінострічка розповість аудиторії історію голлівудського сценариста Германа Манкевича і його роботи над легендарним фільмом Громадянин Кейн, який вийшов у 1941 році.

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