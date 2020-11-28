PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Людмила Богданова |

Телеведучий Решетник втретє став батьком

У телеведучого Григорія Решетника народилася третя дитина. 28 листопада дружина шоумена Христина повідомила про народження сина. Наразі пара виховує ще двох хлопчиків – семирічного Івана та трирічного Дмитра.

Ім’я новонародженого поки не розголошують.

– Це хлопчик. Як ми на тебе чекали, наша третя величезна любов, – написала Христина Решетник на своїй сторінці в Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Читайте: Відчуваєш, як зароджується нове життя: зіркові мами про вагітність під час карантину

Українська тенісистка Янчук стала мамою

Українська спортсменка Ольга Янчук 27 листопада вперше стала мамою. Вона народила хлопчика від футболіста клубу Динамо Жерсона Родрігеса.

Пара повідомила про романтичні стосунки влітку 2020 року. Окрім новонародженого, у Родрігеса є ще одна дитина від іншої жінки.

Фото: Христина Решетник

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка