У телеведучого Григорія Решетника народилася третя дитина. 28 листопада дружина шоумена Христина повідомила про народження сина. Наразі пара виховує ще двох хлопчиків – семирічного Івана та трирічного Дмитра.

Ім’я новонародженого поки не розголошують.

– Це хлопчик. Як ми на тебе чекали, наша третя величезна любов, – написала Христина Решетник на своїй сторінці в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Читайте: Відчуваєш, як зароджується нове життя: зіркові мами про вагітність під час карантину

Українська тенісистка Янчук стала мамою

Українська спортсменка Ольга Янчук 27 листопада вперше стала мамою. Вона народила хлопчика від футболіста клубу Динамо Жерсона Родрігеса.

Пара повідомила про романтичні стосунки влітку 2020 року. Окрім новонародженого, у Родрігеса є ще одна дитина від іншої жінки.

Фото: Христина Решетник