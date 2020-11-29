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Софія Телішевська |

Бодібілдер та супергерой: що відомо про актора, який зіграв Дарта Вейдера

Девід Проуз – актор, бодібілдер і важкоатлет, але найбільше відомий як виконавець ролі Дарта Вейдера в оригінальній трилогії Зоряні війни (1977-1983). Крім цього, він також виконував роль супергероя на ім’я Людина кодексу Зеленого Хреста.

Цікаво, що, хоча Проуз виконав одну з ключових і найбільш пам’ятних фігур культової франшизи, ніхто не знав ні його особи, ні навіть голосу. На зйомках актор виголошував репліки свого персонажа, але пізніше його переозвучили голосом Джеймса Ерла Джонса.

Річ у тім, що у Проуза був досить брутальний, але зовсім не страшний західний акцент, через який на знімальному майданчику його прозвали Дартом Фермером. А у Дарта Вейдера, за задумом режисера, голос повинен був бути глибоким і таким, що лякає.

Біографія Девіда Проуза: що відомо про актора, що зіграв Дарта Вейдера

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Однак акторові обіцяли, що його особа в картині все-таки промайне – в кінці картини Повернення Джедая, де з’являється привид Дарта Вейдера. На жаль, і тут надії виконавця не реалізувалися: замість нього на екрані з’явився актор Себастьян Шоу.

Проуз близько 40 років відвідував майже всі з’їзди фанатів Зоряних воєн. У Британії він також відомий за роллю супергероя на ім’я Людина кодексу Зеленого Хреста, яка популяризує безпеку дорожнього руху.

Смерть Проуза

Британський актор і колишній бодібілдер Девід Проуз помер у віці 85 років. Він відомий за роллю Дарта Вейдера в класичній трилогії Зоряні війни.

Фото: Getty Images

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