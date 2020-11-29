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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Дитяче Євробачення 2020: хто здобув перемогу та виступ України

Дитяче Євробачення 2020 виграла представниця Франції Valentina з піснею J’imagine.

Україну представляв 14-річний Олександр Балабанов з піснею Відкривай. Він посів 7 місце.

Читайте: Що відомо про Олександра Балабанова

Через пандемію коронавірусу конкурс проходив  форматі онлайн. У фіналі випустили 12 конкурсантів, представники Білорусі, Німеччини, Грузії, Іспанії, Казахстану, Мальти, Нідерландів, Польщі, Росії, Сербії, України та Франції.

Valentina – J’imagine

Олександр Балабанов – Відкривай

Євробачення

Євробачення у 2020 році у Роттердамі (Нідерланди) скасували через пандемію коронавірусу.

Згодом стало відомо, що всі учасники та їх пісні будуть представлені на сцені конкурсу у 2021 році.

Організатори музичного конкурсу опублікували чотири варіанти сценарію проведення Євробачення 2021.

Фото: junioreurovisionofficial

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