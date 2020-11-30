Баста назвав себе українцем, але промовчав щодо анексії Криму

Відомий російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, заявив, що вважає себе українцем і не розуміє, через що в 2017 році йому заборонили в’їзд до України.

– Я – українець. Моя бабуся з Києва, мій дідусь з Кривого Рогу, моя мама українка. І я дбайливо ставлюся до України і до Росії. Я вважаю, що необдумані висловлювання, модні або немодні, підкидають дров у цю піч, – розповів Баста в програмі Обережно, Собчак! на YouTube.

Вакуленко відмовився висловити думку про анексію Криму Росією, заявивши, що “подібні твердження лише розпалюють ворожнечу”.

Війну на Донбасі Баста назвав “величезною трагедією для людей з обох сторін”.

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Заборона і дозвіл на в’їзд Басті до України

Басті на три роки заборонили в’їзд до України у вересні 2017 року після того, як він порушив українське законодавство під час відвідування анексованого Криму.

17 вересня 2020 року Вакуленка виключили з переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.

Фото: bastaakanoggano