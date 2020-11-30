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Анастасія Дячкіна |

Мама тяжко хвора, але ми переможемо все погане – донька Заворотнюк про стан матері

Донька актриси Анастасії Заворотнюк, 24-річна Анна, опублікувала пост, в якому розповіла про стан матері. До цього рідні та колеги Заворотнюк, вкрай рідко говорили про її здоров’я.

За словами Анни, у День матері їй не вдалося підібрати потрібних слів. Від поточної ситуації з актрисою в такі дати особливо боляче. Проте, дівчина вірить у краще.

– Зараз моя мама тяжко хвора, але ми переможемо все погане, я впевнена в цьому. Моя мама не тільки найпрекрасніша і найрозумніша жінка, але ще і справжній боєць, який впорається з усім, – написала Анна.

 

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Допис, поширений Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

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У коментарях під постом передплатники побажали Анастасії Заворотнюк якнайшвидшого одужання.

Хвороба Заворотнюк

З вересня минулого року актриса Анастасія Заворотнюк перебуває під наглядом лікарів.

Про важку хворобу Заворотнюк стало відомо на початку осені 2019 року – їй діагностували рак головного мозку.

За цей час актриса перенесла кілька операцій, а ЗМІ встигли поширити чутки про повний і невиліковний параліч і навіть про смерть Заворотнюк.

Фото: Анна Заворотнюк 

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