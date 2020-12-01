Український репер і продюсер Потап записав відеозвернення через низку скандалів, в які потрапили його проекти. Продюсер вибачився за невдалі кадри у кліпі Dorofeeva та обурився на українців, які влаштували пресинг через дует з російською співачкою Олею Бузовою.

Чому Надю Дорофеєву звинуватили у танцях на кістках

Українська співачка Надя Дорофеєва розпочала свою сольну кар’єру та випустила сингл Горит. У кліпі на цю пісні є кадри, відзняті на містку на Алеї Героїв Небесної сотні. Користувачі негативно відреагували на танці у відвертому образі на тому місці, де лише шість років тому помирали українці.

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У своєму зверненні Олексій Потапенко вибачився перед тими, кого скривдив кліп артистки.

– Це наша помилка. Не додивилися, не подумали, не хотіли нікого образити. Вибачте, – зазначив Потап.

Дует Mozgi з Бузовою

Гурт Mozgi заявив про створення треку з російською співачкою Ольгою Бузовою, яка неодноразово незаконно відвідувала Крим та висловлювалася на підтримку очільника Кремля.

– Коли я побачив український чарт Apple Music, я був шокований. Нас перемогла російська попса та реп. Це треба визнати. Як потрапити на слух нашому користувачу? Треба бути модним, треба бути Єгором Крідом, або Моргенштерном, або привернути увагу якоюсь витівкою. Бузова, якою б вона для вас не була, яскрава особистість. Ми запитали наших фанів: Хочете? Так! – відповіли нам вони, – зазначив Потап.

За словами Потапа, він пишається тим, що створив компанію, в якій працює понад 100 співробітників і закликав розвивати свою країну і бізнес у ній. Він зазначив, що є відкритим платником податків, а дует з Бузовою лише частина успішного піару і бізнес-рішення.

– Нас немає, нас не чують. Артисти їдуть з України, а ті, хто залишаються, потрапляють під прес таких “долбодятлів”, як ти. І я як українець навчу вас любити мою країну, тому що можна любити і Потапа, й Україну разом, – заявив артист.

Він додав, що цей дует – лише можливість розширити аудиторію та потрапити в українські чарти.

– Вчіться радіти успіхам інших. Досить заздрості та несприйняття. Україна воює щодня, а ви так і не навчилися поважати одне одного. Знайдіть у собі сили визнати, що ви наговорюєте на інших, тому що самі не здатні нічого змінити і зробити. Я відчуваю ваш біль. Я відчуваю солону сльозу України. Я з вами. Я українець. Давайте так. Бузова – зірка. Крим – Україна. Потап – крутий! – підкреслив Олексій Потапенко.

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