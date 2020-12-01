Славетне бікіні, спричинило скандал. Та вже за рік сором’язливу Америку п’ятдесятих чекатиме ще більший вибух. Виявиться , що позувати можна і зовсім без одягу.

Перший глянець із красномовною назвою Playboy вийшов скромним накладом у 70 тис., з роками дійшовши до декількох мільйонів. На обкладинці першого номеру красувалась Секс-символ часу Мерлін Монро.

Х’ю Хефнер просто перекупив права у настінного календаря, який напередодні опублікував скандальні фото і помістив Мерлін на обкладинку першого випуску.

Найактуальніша тема за часів війни у В’єтнамі, коли Playboy підійматиме бойовий дух американських вояків краще ніж власні генерали.

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Сержант піхотної дивізії купив довічну підписку. За таку підписку Playboy посилав одну з моделей. У той рік це була Джо Колінз, яка реально полетіла до В’єтнаму. Така собі гуманітарна сексуальна допомога. Щоправда, без сексу, лише тепле спілкування.

Але у журналі було і що почитати.

Там публікували свої оповідання Стівен Кінг, Рей Бредбері та Володимир Набоков. Ну, а світ, у який захочеться пірнути не лише воякам, а і звичайним чоловікам створював засновник глянцю і вічний його керівник – Хью Хефнер.

Нестаріючий чоловік, завжди у колі дівчат з кролячими вушками. Про вечірки у цьому будинку ходили легенди.

У вітчизняному журналі фото дещо скромніші, хоча надихався видавець українського глянцю Завидні наречені, Олександр Тучинський саме роботами з Playboy.

Будь-яка поява Хефнера асоціювалося з плейбоєм і будь-які його витівки скандальні. Тож чи дійсно Хефнер жив так, як це зображували ЗМІ, у колі дівчат, які не були проти і більш тісних стосунків.

І більш того, його спосіб життя зараз копіюють численні послідовники. Мільйонери, що мають власні блоги і там публікують фото розкішного життя у колі дівчат. Один з них іранець Тоні Тутоні.

Та найвідоміший – американський гравець у покер Дан Балзерян. На більшості його знімків дівчата, приватні літаки, дорогі яхти і вечірки.

Модель з ампутацією, яка знялася для Playboy

Модель Марша Елль народилася з проксимальним вогнищевим дефектом стегна, що вплинуло на зростання її правої ноги.

Ногу Елль ампутували, коли їй було 5 років. Вона пережила роки невпевненості та не носила шорти до 23 років.

Але життя несподівано повернулося, коли вона почала позувати перед камерами. У 2020 році дівчина, яка з гордістю називає себе “біонічною моделлю”, отримала запрошення знятися для квітневого випуску Playboy.