Щороку cтрімінговий сервіс Spotify називає імена найкращих виконавців, альбомів та пісень року. Нині популярний сервіс опублікував списки за місяць до закінчення року. Рейтинг було складено за кількістю прослуховувань 320 млн його користувачів.

Список найпопулярніших виконавців 2020 року

Рейтинг найпопулярніших виконавців очолив пуерторіканський репер Bad Bunny.

Незважаючи на те, що артист співає пісні лише іспанською мовою, 26-річного Bad Bunny прослухали на сервісі близько 8,3 млрд разів.

Його альбом YHLQMDLG названо найпопулярнішим у світі, з понад 3,3 млрд прослуховувань.

Це вперше, коли артист, який ніколи не співав англійською, очолює список під кінець року.

Друге місце у канадського репера Дрейка. Третє місце посів колумбійський співак Джей Бальвін, а четверте – покійний реп-виконавець Juice WRLD. Закриває цей рейтинг канадський співак The Weeknd.

Spotify окремо склав рейтинг найпопулярніших виконавиць.

Список найпопулярніших виконавиць 2020 року

Уже другий рік поспіль американська співачка Біллі Айліш очолює рейтинг.

Друге місце посіла Тейлор Свіфт, третє – Аріана Гранде. Закривають цей рейтинг англійська виконавиця Дуа Ліпа та американська співачка Halsey.

Найпопулярніша пісня 2020 року

Піснею з найбільшою кількістю прослуховувань у світі став трек канадського співака The Weeknd The Blinding Lights. За 2020 рік його прослухали 1,6 млрд разів.

Другу сходинку зайняла пісня австралійської співачки Tones and I Dance Monkey.

На третьому рядку опинився американський репер Roddy Ricch’s з піснею The Box.

Четверте місце посіла пісня – Roses Imanbek Remix і SAINt JHN.

Закриває рейтинг виконавиця Dua Lipa та її пісня Do not Start Now.

Найпопулярніший альбом 2020 року

Найпопулярнішим у світі альбомом 2020 року став реп-альбом YHLQMDLG від пуерториканського виконавця Bad Bunny. Він зібрав понад 3,3 млрд прослуховувань.

На другій сходинці альбом After Hours виконавця The Weeknd.

Третю сходинку зайняв альбом Hollywood’s Bleeding від Post Malone.

Передостаннім у списку йде альбом Fine Line від британського виконавця Harry Styles.

Завершує рейтинг альбом Future Nostalgia від артистки Dua Lipa.

Переможці American Music Awards 2020

22 листопада у Лос-Анджелесі відбулася щорічна музична премія American Music Awards 2020, де оголошують найкращих виконавців, треки та дуети в різних категоріях. Перемагають виконавці з найбільшою кількістю голосів.

Найбільше нагород дісталося Джастіну Біберу, співачці Тейлор Свіфт, дуету Dan + Shay та канадському співаку The Weeknd. Кожен із них переміг одразу в трьох номінаціях.