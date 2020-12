Лана Дель Рей – You’ll never walk alone: прем’єра кліпу

Американська співачка, шестиразова номінантка на премію Греммі Лана Дель Рей презентувала відео на кавер гімну Ліверпуля You’ll never walk alone.

Пісня увійшла в документальний фільм про англійську футбольну команду Ліверпуль The End of the Storm.

Новий кліп на гімн Ліверпуля супроводжується кадрами, де фанати емоційно переживають гру, самостійно тренуються та готуються до того, аби вкотре прийти на стадіон та підтримати улюблену команду.

Про свою прихильність до Ліверпуля 35-річна Лана Дель Рей заявила ще у далекому 2013 році, коли відвідала один із матчів команди. Улюбленим гравцем співачки виявився Луїс Суарес.

– З ФК Ліверпуль мене познайомив мій менеджер Бен, настрій якого залежить від результатів Ліверпуля. Я дуже люблю дивитися, як грає Луїс Суарес, – зізналася вона журналістам.

Кавер-версія Лани Дель Рей на гімн Ліверпуля You’ll never walk alone доступна лише в Instagram, однак невдовзі, 4 грудня, з’явиться на усіх цифрових майданчиках.

Пісня You’ll Never Walk Alone була написана у 1940-х роках культовим дуетом Річарда Роджерса та Оскара Хаммерстайна для мюзиклу Carousel на Бродвеї.

Пісня набула нового значення після катастрофи у 1989 році, коли на стадіоні Хіллсборо в результаті тисняви загинуло 96 фанатів Ліверпуля.

Вперше в своєму Instagram Лана Дель Рей виконала YNWA на початку листопада.

Прем’єра фільму The End of the Storm відбулася 30 листопада. Фільм присвячено першому за 30 років чемпіонству Ліверпуля в англійській Прем’єр-лізі.

Фото: lanadelrey