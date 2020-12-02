2 грудня день народження святкує американська поп-зірка Брітні Спірс. Співачці виповнилося 39 років.
На честь цієї події ми згадуємо найкращі хіти американської виконавиці, які знає кожен.
Факти ICTV зробили добірку топ-5 найпопулярніших хітів Брітні Спірс.
Baby One More Time
Прем’єра – 2009 рік
Пісня з дебютного студійного альбому Брітні Спірс, випущеного рекорд-лейблом Jive Records 12 січня 1999 року. У кліпі Брітні танцює в образі школярки і співає про труднощі стосунків.
Другої хвилі популярності пісня набула в мережі TikTok. Під неї сотні користувачів танцювали у своїх відеороликах, поширюючи її у такий спосіб.
Кількість переглядів – 554 млн.
Toxic
Прем’єра – 2009 рік
Пісня з альбому In the Zone вийшла в 2004 році і кілька місяців поспіль не залишала вершин усіляких топів і чартів. У кліпі співачка виступила в ролі таємної агентки, яка постійно змінює вигляд.
Кількість переглядів – 483 млн.Читайте: #FreeBritney: Брітні Спірс спантеличила шанувальників новим відео Брітні Спірс програла справу щодо звільнення від опікунства батька Брітні Спірс може залишитися під опікою до кінця життя
Work B**ch
Прем’єра – 2013 рік
Пісня входить до її восьмого студійного альбому Britney Jean.
Провокаційний кліп одразу став хітом. У ньому виконавиця демонструє прекрасну фізичну форму та улюблені усіма танці. Пісня надихає на роботу над собою.
Кількість переглядів – 342 млн.
Womanizer
Прем’єра – 2009 рік
Перша пісня шостого студійного альбому Circus була випущена в 2008 році. Її визнали хітом року. Сама співачка назвала пісню жіночим гімном.
Кліп розповідає про чоловіка, який зраджує свою дівчину, та про саму дівчину, яка знає про це.
Кількість переглядів – 301 млн.
Oops!…I Did It Again
Прем’єра – 2009 рік
Перший сингл Брітні з її другого студійного альбому Oops! … I Did It Again.
Пісня стартувала з першого рядка рейтингу Billboard 200 та була номінована на 43-й церемонії конкурсу Греммі в категорії Найкращий жіночий поп-вокал.
Кількість переглядів – 284 млн.
Чому Брітні пішла зі світової сцени?
Через проблеми із психічним здоров’ям із 2008 року Брітні перебуває під опікою свого батька.
Їй заборонено самостійно розпоряджатися своїми фінансами, бачитися з дітьми і подорожувати без дозволу батька. Виконавиця має намір позбавити батька права бути її опікуном, проте поки що суд відхилив її позов щодо цього.
Незважаючи на відмову у звільненні від опіки, суд задовольнив прохання співачки призначити її співопікуном фінансову компанію Bessemer Trust.