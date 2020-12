2 грудня день народження святкує американська поп-зірка Брітні Спірс. Співачці виповнилося 39 років.

На честь цієї події ми згадуємо найкращі хіти американської виконавиці, які знає кожен.

Факти ICTV зробили добірку топ-5 найпопулярніших хітів Брітні Спірс.

Baby One More Time

Прем’єра – 2009 рік

Пісня з дебютного студійного альбому Брітні Спірс, випущеного рекорд-лейблом Jive Records 12 січня 1999 року. У кліпі Брітні танцює в образі школярки і співає про труднощі стосунків.

Другої хвилі популярності пісня набула в мережі TikTok. Під неї сотні користувачів танцювали у своїх відеороликах, поширюючи її у такий спосіб.

Кількість переглядів – 554 млн.

Toxic

Прем’єра – 2009 рік

Пісня з альбому In the Zone вийшла в 2004 році і кілька місяців поспіль не залишала вершин усіляких топів і чартів. У кліпі співачка виступила в ролі таємної агентки, яка постійно змінює вигляд.

Кількість переглядів – 483 млн.

Work B**ch

Прем’єра – 2013 рік

Пісня входить до її восьмого студійного альбому Britney Jean.

Провокаційний кліп одразу став хітом. У ньому виконавиця демонструє прекрасну фізичну форму та улюблені усіма танці. Пісня надихає на роботу над собою.

Кількість переглядів – 342 млн.

Womanizer

Прем’єра – 2009 рік

Перша пісня шостого студійного альбому Circus була випущена в 2008 році. Її визнали хітом року. Сама співачка назвала пісню жіночим гімном.

Кліп розповідає про чоловіка, який зраджує свою дівчину, та про саму дівчину, яка знає про це.

Кількість переглядів – 301 млн.

Oops!…I Did It Again

Прем’єра – 2009 рік

Перший сингл Брітні з її другого студійного альбому Oops! … I Did It Again.

Пісня стартувала з першого рядка рейтингу Billboard 200 та була номінована на 43-й церемонії конкурсу Греммі в категорії Найкращий жіночий поп-вокал.

Кількість переглядів – 284 млн.

Чому Брітні пішла зі світової сцени?

Через проблеми із психічним здоров’ям із 2008 року Брітні перебуває під опікою свого батька.

Їй заборонено самостійно розпоряджатися своїми фінансами, бачитися з дітьми і подорожувати без дозволу батька. Виконавиця має намір позбавити батька права бути її опікуном, проте поки що суд відхилив її позов щодо цього.

Незважаючи на відмову у звільненні від опіки, суд задовольнив прохання співачки призначити її співопікуном фінансову компанію Bessemer Trust.