Олександр Ктиторчук: секс-скандал прокоментувала Ольга Сумська

Відома українська акторка Ольга Сумська прокоментувала скандал, пов’язаний із фотографом Олександром Ктиторчуком, якого звинуватили у зґвалтуванні двох школярок.

В одній із телепрограм актриса зазначила, що чоловік неодноразово пропонував їй влаштувати фотосесію.

Зірковими клієнтами Олександра Ктиторчука були Світлана Лобода, Надія Мейхер, Лілія Подкопаєва та багато інших.

– Він фотографував багатьох наших зірок оголених. Але я якось не насмілилася. Я бачила, що в нього знімаються юні дівчата і ще тоді подумала, як же ж вони погоджуються.

А тут він знімав порно з неповнолітніми дітьми. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто.