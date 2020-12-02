Олександр Ктиторчук: секс-скандал прокоментувала Ольга Сумська

Відома українська акторка Ольга Сумська прокоментувала скандал, пов’язаний із фотографом Олександром Ктиторчуком, якого звинуватили у зґвалтуванні двох школярок.
В одній із телепрограм актриса зазначила, що чоловік неодноразово пропонував їй влаштувати фотосесію.
Зірковими клієнтами Олександра Ктиторчука були Світлана Лобода, Надія Мейхер, Лілія Подкопаєва та багато інших.
– Він фотографував багатьох наших зірок оголених. Але я якось не насмілилася. Я бачила, що в нього знімаються юні дівчата і ще тоді подумала, як же ж вони погоджуються.
А тут він знімав порно з неповнолітніми дітьми. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто.
Ольга Сумська додала, що давно помітила небайдужість Ктиторчука до оголеного формату.
Зґвалтуванні школярок під Києвом
28 листопада у Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох неповнолітніх дівчат.
Ним виявився одіозний фотограф Олександр Ктиторчук.
Згідно з матеріалами слідства, які висвітлено в сюжеті Надзвичайних новин, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.
До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі: засідання у справі фотографа проходило у закритому режимі.
Фото: Ольга Сумська, Нацполіція