PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Наташа Тарчевська |

Був небайдужим до оголеного тіла: Ольга Сумська про секс-скандал з київським фотографом

Відома українська акторка Ольга Сумська прокоментувала скандал, пов’язаний із фотографом Олександром Ктиторчуком, якого звинуватили у зґвалтуванні двох школярок.

В одній із телепрограм актриса зазначила, що чоловік неодноразово пропонував їй влаштувати фотосесію.

Зірковими клієнтами Олександра Ктиторчука були Світлана Лобода, Надія Мейхер, Лілія Подкопаєва та багато інших.

Олександр Ктиторчук: секс-скандал прокоментувала Ольга Сумська

– Він фотографував багатьох наших зірок оголених. Але я якось не насмілилася. Я бачила, що в нього знімаються юні дівчата і ще тоді подумала, як же ж вони погоджуються.

А тут він знімав порно з неповнолітніми дітьми. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто.

Ольга Сумська додала, що давно помітила небайдужість Ктиторчука до оголеного формату.

Зґвалтуванні школярок під Києвом

28 листопада у Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох неповнолітніх дівчат.

Ним виявився одіозний фотограф Олександр Ктиторчук.

Згідно з матеріалами слідства, які висвітлено в сюжеті Надзвичайних новин, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі: засідання у справі фотографа проходило у закритому режимі.

Фото: Ольга Сумська, Нацполіція

Теги: , , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору