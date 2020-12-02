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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Євгенія Шапоренко |

Еллен Пейдж змінила стать – в Академії продовжить зніматися Елліот

Канадська актриса Елен Пейдж заявила про зміну статі і зазначила, що тепер вона трансгендерний чоловік. Також вона попросила тепер звертатися до неї Він/вони і називати Еліотом.

Елліот грає одну з головних ролей у серіалі Академія Амбрелла від Netflix.

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– Ми так пишаємося нашим супергероєм! Ми любимо тебе, Елліот. Із нетерпінням чекаємо на зустріч у третьому сезоні, – заявили у студії Netflix.

Також компанія вже змінила ім’я і стать актора на всіх своїх сервісах.

Крім того, Пейдж підтримала і компанія Universal Content Productions, яка відповідає за знімання серіалу.

Еллен Пейдж змінила стать – в Академії продовжить зніматися Елліот

– Елліот Пейдж твої таланти і натхнення не знають кордонів. Сьогодні і кожного наступного дня ми приєднуємося до твоїх шанувальників, посилаючи тобі наше кохання та підтримку! – заявили представники компанії.

Елліот Пейдж і далі гратиме роль Вані Гаргрівз у серіалі Академія Амбрелла. Глядачі вже побачили два сезони серіалу, у 2021 році стартують зйомки третього. Відомо, що Елліот і далі буде грати жіночого персонажа, але у титрах ім’я змінять.

Для тих, хто любить дивитися серіали, які вже встигли заслужити визнання серед великої кількості глядачів, ми зібрали список найкращих серіалів на Netflix за всю історію його існування.

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